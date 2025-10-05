مصادر تكشف أسماء مرشحى حزب الوفد بالقائمة الوطنية

أكدت مصادر فى حزب الوفد، أن مرشحى الحزب الذين تم اختيارهم فى القائمة الوطنية هم 7 أشخاص فقط.

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ"فيتو": أن من تم اختيارهم هم:

الدكتور ياسر الهضيبى الدكتور أيمن محسب عبد الباسط الشرقاوى نهال عهدى نشوى الشريف ولاء الصبان أسماء الجمال.

انتخابات مجلس النواب

وفى وقت سابق كشف الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، الأسماء المقدمة للقائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب من الحزب، لافتا إلى أنه أرسل 35 اسما للقائمة الوطنية من أعضاء الحزب.

انتخابات مجلس النواب

وقال رئيس حزب الوفد فى تصريح خاص لـ"فيتو": “أرسلت كل شخص من الحزب يصلح أن يكون نائبا”، مشيرا إلى أن معظم المرسلين للقائمة الوطنية من أعضاء الهيئة العليا بالوفد سواء رجال أو سيدات.

وتابع يمامة: “فعلت ما علي وأرسلت الأسماء ولدي طموح بأن يكون هناك نسبة كبيرة من حزب الوفد في القائمة الوطنية”، موضحا أن الحزب لديه أسماء كثيرة ستنافس أيضا على المقاعد الفردية، ولم تحسم أسماؤهم حتى الآن، ولكن عددهم كبير.

