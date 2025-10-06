تحديث الصناعة يشارك فى معرض تراثنا

يشارك مركز تحديث الصناعة بجناح كريتيف إيجيبت بمعرض تراثنا بداية والذى بدأ السبت ٤ أكتوبر وحتى ١١ أكتوبر، من الساعة ١١ صباحًا وحتى ١٠ مساءً بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.



كريتيف إيجيبت

وتفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جناح كريتيف ايجيبت وهو برنامج تابع لمركز تحديث الصناعة لدعم الحرف التراثية واليدوية.

ويقام المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة أكثر من 1000 عارض يمثلون 32 قطاعًا متنوعًا من الحرف اليدوية والتراثية.

واستمع مدبولي، لشرح حول المنتجات المعروضة في المعرض من بعض العارضين والتي تشمل أعمال الأرابيسك، الجلود، الزجاج اليدوي، النحاس والخيامية.

ويُعد المعرض منصة فريدة لتضافر جهود الشركاء من الوزارات والجامعات والهيئات المعنية، بهدف إتاحة الخدمات التمويلية والفنية اللازمة لأصحاب الحرف اليدوية، والعمل على تمكينهم وفتح منافذ تسويقية جديدة داخل الأسواق المحلية، مع مساعدتهم على التوسع والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

كما يسهم التنسيق بين الجهات المشاركة في تعزيز التوعية بالخدمات التي توفرها الدولة لأصحاب المشروعات الصغيرة، بما يشجع الشباب على خوض مجال العمل الحر وإقامة مشروعاتهم الخاصة.

