وزير الصناعة: ذكرى أكتوبر تمثل رمزا للفخر والعزة الوطنية

تقدم الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة البواسل وشعب مصر العظيم بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وجيشها وشعبها وأن يعيد هذه الذكرى الخالدة على مصر بالرفعة والعزة والكرامة.

ويوافق الأحتفال بنصر أكتوبر 2025، غدا الإثنين، إذ يحل يوم 6 أكتوبر، وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بترحيل إجازة 6 أكتوبر إلى الخميس 9 أكتوبر 2025، لتكون يوم عطلة مدفوع الأجر لجميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، ومن خلال السطور التالية سنعرض لكم بعض الصور لذكرى لنصر أكتوبر 1973.

يحتفل الشعب المصري في السادس من أكتوبر لعام 2025، بالذكرى الـ52 لنصر أكتوبرالمجيد، ذلك اليوم الخالد في ذاكرة الوطن، حين سطر الجيش المصري أروع ملحمة في التاريخ الحديث، واستعاد أرضه وكرامته بعزيمة.

