انسحاب جديد من انتخابات الأهلي

شعار الأهلي
شعار الأهلي

قررت منار سعيد المرشح على منصب العضوية بانتخابات النادي الأهلي المقرر لها يوم 31 أكتوبر الجاري، الانسحاب من خوض الانتخابات. 

جاء ذلك في بيان رسمي لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، وهذا نص البيان:

"إيمانًا بضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار النادي الأهلي، وحرصًا على مصلحة نادينا العظيم، ودعمًا للمنظومة التي تعمل بإخلاص من أجل رفعة الكيان وخدمة أعضائه وجماهيره.

فقد قررت الانسحاب من سباق الانتخابات على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي - فوق السن، وذلك احترامًا وتقديرًا للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، ولقائمته التي تمثل استقرار واستمرار مسيرة النجاح داخل النادي الأهلي العظيم.

ويأتي هذا القرار إيمانًا بضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار النادي الأهلي، ودعمًا للمنظومة التي تعمل بإخلاص من أجل رفعة الكيان وخدمة أعضائه وجماهيره، وأن مصلحة الأهلي دائمًا فوق الجميع وفوق المناصب فالنادي الأهلي أولًا دائمًا وأبدًا.

وأتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من دعمني وساندني خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن خدمة الأهلي شرف لا يرتبط بموقع أو منصب، بل هي التزام وانتماء دائم لهذا الصرح الكبير، متمنية التوفيق لكابتن محمود الخطيب ومجلسه وللجميع.

عاشت مبادئ الأهلى، وعاش نادي القرن شامخًا بقيادته ورجاله المخلصين.

