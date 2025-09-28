هل يرفع تحالف أوبك+ إنتاج النفط لمواصلة استعادة حصته في السوق؟

كشفت وكالة رويترز، أنه من المرجح أن يوافق تحالف «أوبك+» في اجتماعه يوم الأحد المقبل على زيادة جديدة في إنتاج النفط بنحو 137 ألف برميل يوميا، مشيرة إلى أن أسعار النفط المرتفعة قد تدفع التحالف إلى السعي لمواصلة استعادة حصته في السوق.

حصة تحالف أوبك من الطلب العالمي

منذ شهر أبريل، غيّر تحالف أوبك+ استراتيجيته التي كانت تركز على خفض الإنتاج، وزاد بالفعل حصص الإنتاج بنحو 2.5 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل 2.4% من إجمالي الطلب العالمي، بهدف تعزيز حصته في السوق، تحت ضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض أسعار النفط.

توقعات قرار تحالف أوبك

في السياق، توقع تجار النفط أن يقر تحالف «أوبك+» زيادة جديدة في الإنتاج خلال نوفمبر المقبل في إطار مساعيه لاستعادة حصته في السوق العالمية.

بحسب استطلاع أجرته وكالة «بلومبرج» لآراء متعاملين ومحللين، فإن السعودية وشركاءها في التحالف سيوافقون على زيادة إضافية للإنتاج الشهر المقبل، قد تكون مماثلة للزيادة المتواضعة المقررة سلفًا عند 137 ألف برميل يوميًا.

ومن المقرر أن يعقد ثمانية من كبار أعضاء تحالف «أوبك+» مؤتمرًا عبر الفيديو في 5 أكتوبر المقبل لبحث القرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.