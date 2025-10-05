أخبار ماسبيرو، انطلاق إذاعة دراما إف إم رسميا غدا السادس من أكتوبر

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني البث الرسمي لإذاعة المسلسلات من القاهرة (دراما إف إم) غدًا الإثنين الموافق السادس من أكتوبر 2025 الساعة العاشرة صباحًا.

دراما إف إم

وكان الجمهور المصري قد استقبل البث التجريبي لإذاعة الدراما بحفاوة كبيرة، حيث تلقت الهيئة الوطنية للإعلام العديد من الرسائل والاتصالات التي تشيد بالإذاعة الجديدة.

وتبث إذاعة المسلسلات دراما إف إم علي الموجة 87.8، وسوف تعقد الإذاعة المصرية سلسلة اجتماعات عقب البث الرسمي لبحث ردود الفعل من أجل رفع الكفاءة ودراسة الملاحظات وتطوير الخريطة.

