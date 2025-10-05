الأحد 05 أكتوبر 2025
الأعلى للآثار يبدأ جرد محتويات مقبرة أثرية بسقارة بعد أنباء اختفاء لوحة نادرة

منطقة آثار سقارة
منطقة آثار سقارة

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية أنباء عن اختفاء لوحة أثرية نادرة من الحجر الجيري من مقبرة خنتي كاب منطقة سقارة الأثرية.

حقيقة اختفاء لوحة أثرية بمنطقة آثار سقارة

وأكدت مصادر مطلعة بالمجلس الأعلى للآثار، أن اللوحة المختفية ترجع إلى عصر الدولة القديمة وتوثق مشاهد من الحياة اليومية في مصر القديمة.

وأوضحت المعلومات أن لجنة من  المجلس الأعلى للآثار بدأت في جرد محتويات المقبرة لبيان اختفاء اللوحة الأثرية النادرة من عدمها، مشيرة إلي أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حال التأكد من اختفاء اللوحة، مشيرة إلى أن اختفاء اللوحة يعود إلي مدة بعيدة تصل إلى 60 يوما.


من جانبها حاولت "فيتو" التواصل من المسئولين الرسميين عن المجلس الأعلى للآثار وزارة السياحة والآثار، والذين تجاهلوا توضيح الأمور حول حقيقة اختفاء اللوحة من عدمها.

