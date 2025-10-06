الإثنين 06 أكتوبر 2025
اقتصاد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التين والعنب وارتفاع يصل إلى 10 جنيهات في المانجو

سعر الفاكهة اليوم، سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الإثنين، الموافق 6 أكتوبر 2025، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

أسعار الفاكهة اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفاكهة اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025، في سوق العبور للجملة في السطور الآتية:

أسعار البرتقال 

  1. تراوح سعر البرتقال البلدي من 13 إلى 17 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  2. تراوحت أسعار البرتقال السكري من 15 إلى 20 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البرتقال أبو سرة من 18 إلى 22 جنيهًا.

سعر كيلو العنب اليوم

  • تراوحت أسعار العنب كرمسن من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوحت سعر عنب رومي أحمر من 16 إلى 42 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح أسعار العنب مستورد أصفر بين 120 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو العنب أسود مستورد بين 120 إلى 150 جنيهًا.
سعر التفاح اليوم 

  • تراوح سعر كيلو التفاح جولدن من 50 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو  التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر التفاح سوري/ لبناني من 50 إلى 80 جنيهًا.

  • تراوح سعر بلح بارحي من 30 إلى 50 جنيهًا.
  • تراوح سعر تين برشومي من 15 إلى 25 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر جوافة بين 8 و20 جنيهًا.
  • تراوح سعر رمان بين 15 و30  جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو كنتالوب من 12 جنيها إلى 18 جنيها.
  • تراوح سعر الكاكا من 25 إلى 39 جنيهًا.
أسعار المانجو في سوق العبور اليوم

  1. تراوحت أسعار كيلو المانجو الفص بين 60 و100 جنيه، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  2. تراوحت أسعار كيلو المانجو فجر كلان بين 38 و40 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر مانجو كيت بين 30 و38 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  4. تراوحت أسعار كيلو المانجو النعومي بين 43 و47 جنيهًا.

أسعار البطيخ اليوم 

  1. تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوجرامات من 80 جنيهًا إلى 100 جنيه.
  2. تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوجرامات من 48 جنيهًا إلى 64 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوجرامات من 24 إلى 36 جنيهًا.
أسعار الخوخ والبرقوق

  1. بلغ سعر كيلو خوخ مستورد نحو 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 80 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كمثرى ثلاجة من 30 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  4. بلغ سعر كمثرى مستوردة 150 جنيهًا للكيلو.

سعر الموز البلدي

  • تراوح سعر موز صعيدي من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 33 إلى 37 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو موز مغربي من 25 إلى 31 جنيهًا.

