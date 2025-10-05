الأحد 05 أكتوبر 2025
بدء حجز 2513 وحدة سكنية بالطرح التكميلي بمبادرة "بيتك في مصر" غدًا

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم غدًا بدء حجز 2513 وحدة سكنية بالطرح التكميلي للطرح الأول ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج، وذلك على الموقع الإلكتروني للمبادرة عبر الرابط  https://beitakfemisr.com، في تمام الساعة 9 صباحا وحتى يوم الخميس  9 /10 /2025.

وأوضح وزير الإسكان أن الطرح التكميلي  للطرح الأول من المرحلة الثانية يشمل 2149 وحدة بمشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط بواقع  (52 وحدة بالقاهرة الجديدة – 1014 وحدة بالعلمين الجديدة – 19 وحدة بالمنيا الجديدة – 58 وحدة بأسيوط الجديدة – 312 وحدة بمدينة بدر – 260 وحدة ببرج العرب الجديدة – 34 وحدة بسوهاج الجديدة – 52 وحدة بدمياط الجديدة – 300 وحدة بمدينة 15 مايو – 48 وحدة بقنا الجديدة)، و136 وحدة بمشروعي فالي تاورز وفالي تاورز إيست بواقع(100 وحدة بالعبور الجديدة – 36 وحدة بحدائق أكتوبر)، و228 وحدة بمشروعي سكن مصر وجنة بواقع (96 وحدة سكن مصر و24 وحدة جنة بالمنصورة الجديدة – 108 وحدات سكن مصر بأكتوبر الجديدة).

وأكد وزير الإسكان أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على تلبية رغبات أبناء الوطن بالخارج في امتلاك وحدات سكنية آمنة ومتميزة بالمدن الجديدة، حيث تقرر إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة لتلبية الطلب المتزايد وتوسيع نطاق الاستفادة، واستمرارًا لحرص الدولة على تعزيز الروابط مع المصريين بالخارج، وتوفير فرص متنوعة للسكن والاستثمار العقاري بما يتماشى مع خطط التنمية العمرانية المستدامة.

