المشدد 7 سنوات لتشكيل عصابي بتهمة ترويج المخدرات وحيازة أسلحة بيضاء بالسيدة زينب

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة ترويج المخدرات وحيازة أسلحة بيضاء بالسيدة زينب.

ورصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو متداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان يقومان بالترويج للمواد المخدرة، وحيازة أسلحة بيضاء، وظهر المتهم الثالث يعتدي على آخر بالشارع.

وبفحص الفيديو والتحري عن الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وتبين أنهم 3 عاطلين لهم معلومات جنائية يقطنان بدائرة القسم.

وخلال عملية الضبط، عثرت القوات بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش والتامول المخدر، وسلاحين أبيضين وأسلحة نارية.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

