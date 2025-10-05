الأحد 05 أكتوبر 2025
محاكمة عاطل لاتهامه بحيازة وإحراز سلاح ناري في الزاوية الحمراء 12 أكتوبر

حددت محكمة جنايات القاهرة 12 أكتوبر محاكمة عاطل لاتهامه بحيازة وإحراز سلاح ناري وذخائر دون ترخيص في الزاوية الحمراء

وجاء في أمر الإحالة أن سمير.م عاطل بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، أحرز سلاحا ناريا عبارة عن فرد خرطوش حال كونه ممن لا يجوز منحه الترخيص.

أحرز ذخيرة مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون

كما أحرز ذخيرة مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه.

كانت البداية عندما ألقت مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء القبض على عاطل خلال دورية أمنية قامت بها لمتابعة الحالة الأمنية بالمنطقة.

وبتفيش المتهم عثر بحوزته على سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش وذخيرة، تم التحفظ على السلاح وإرسالهما إلى الأدلة الجنائية.

وكشف تقرير الأدلة الجنائية أن السلاح المضبوط صالح للاستخدام والماسورة معدة للاستخدام.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

