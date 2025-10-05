الأحد 05 أكتوبر 2025
حبس عاطل متهم بالتحرش بابنة زوجته في عين شمس

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة عين شمس بحبس عاطل متهم بالتحرش بابنة زوجته وهتك عرضها، بدائرة قسم شرطة عين شمس 4 أيام على ذمة التحقيق.


وأوضحت ربة المنزل في بلاغها، أنها اكتشفت الواقعة حينما استيقظت من نومها على صوت ابنتها تستغيث، وخرجت من غرفتها لتتفاجأ بما حدث، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى، التي يقوم زوجها بهذه الأفعال مع ابنتها.

وأضافت أنها عندما واجهته بأقوال ابنتها تعدى عليها وطردها هي وابنتها من مسكن الزوجية.


وبإجراء تحريات رجال مباحث القاهرة أكدت صحة الواقعة، وعلى الفور تم إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم عرضه على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

