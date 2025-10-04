السبت 04 أكتوبر 2025
استدعاء فتاة اتهمت زوج أمها بالتحرش بها في عين شمس

أمرت نيابة عين شمس باستدعاء فتاة اتهمت زوج والدتها بالتحرش بها وهتك عرضها، لسماع أقولها ومواجهتها بالمتهم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وأوضحت ربة المنزل في بلاغها، أنها اكتشفت الواقعة حينما استيقظت من نومها على صوت ابنتها تستغيث، وخرجت من غرفتها لتتفاجأ بما حدث، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى، التي يقوم زوجها بهذه الأفعال مع ابنتها.

وأضافت أنها عندما واجهته بأقوال ابنتها تعدى عليها وطردها هي وابنتها من مسكن الزوجية.

وبإجراء تحريات رجال مباحث القاهرة أكدت صحة الواقعة، وعلى الفور تم إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وجار عرضه على النيابة لتولي التحقيقات.

