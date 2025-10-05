كامل الوزير: طرح 386 وحدة صناعية لرواد الأعمال بـ 12 مجمعا

أعلنت وزارة الصناعة عن طرح 386 وحدة صناعية شاغرة جاهزة للتسليم وكاملة المرافق والخدمات لرواد الأعمال الجادين داخل 12 مجمعًا صناعيًا بـ11 محافظة، وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg خلال الفترة من 6 وحتى 20 أكتوبر الجاري.

ويأتى هذا في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم قطاع الصناعة وتعميق التصنيع المحلي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتزامنًا مع احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

التقدم على الطرح الكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقميةفي الفترة من 6 إلى 20 أكتوبر

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الوحدات المطروحة تأتي بمساحات متنوعة تبدأ من 48 متر مربع وحتى 792 متر مربع لتلبية مختلف احتياجات الأنشطة الصناعية، وبما يتيح الفرصة أمام صغار المستثمرين ورواد الأعمال للحصول على مصنع جاهز يلبي تطلعاتهم، لافتًا إلى أن الطرح يشمل أنشطة صناعية متنوعة مثل الصناعات الهندسية، الكيماوية، الغذائية، الغزل والنسيج، المفروشات والملابس الجاهزة، الصناعات المعدنية، البلاستيكية، والدوائية.

الطرح الجديد بتيسيرات كبيرة وتمويل بنكي ميسر حتى 100% من ثمن الوحدة

تمويل للآلات والمعدات مع تقديم الدعم الفني

وأضاف الوزير أن وزارة الصناعة حرصت على أن يتضمن الطرح حزمة من التيسيرات الكبيرة على غرار الطرح السابق، من بينها إتاحة الاستفادة من تمويل منخفض الفائدة (5% متناقصة) وتسهيلات تصل إلى 100% من قيمة الوحدة بالنسبة للوحدات المطروحة بنظام التمليك، بالتعاون مع عدد من البنوك، بالإضافة الى تأجيل سداد القيمة الإيجارية لمدة 9 أشهر من تاريخ استلام الوحدة بالنسبة لنظام الايجار، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط إلى 500 جنيه فقط والاستفادة من برامج جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تمويل الماكينات وخطوط الإنتاج أو الدعم الفني والتسويقي.

ويتوزع الطرح الجديد على 11 محافظة، حيث يشمل وحدات بنظام التمليك وهي مجمع بياض العرب بمحافظة بني سويف بعدد 7 وحدات، ومجمع غرب جرجا بمحافظة سوهاج بعدد 23 وحدة ومجمع الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بعدد 5 وحدات ومجمع هو بمحافظة قنا بعدد 85 وحدة ومجمع عرب العوامر بمحافظة أسيوط بعدد 22 وحدة ومجمع المطاهرة بمحافظة المنيا بعدد 11 وحدة والمجمع المعدني بمحافظة الفيوم بعدد 9 وحدات والمجمع الخرساني بمحافظة الفيوم أيضًا بعدد 28 وحدة ومجمع البغدادي بمحافظة الأقصر بعدد 31 وحدة ومجمع مرغم 2 بمحافظة الإسكندرية بعدد 11 وحدة، كما يشمل الطرح بنظامي التمليك والإيجار مجمع الجنينة والشباك بمحافظة أسوان بعدد 149 وحدة، وبنظام الإيجار فقط مجمع المحلة بمحافظة الغربية بعدد 5 وحدات.

ويمكن سحب كراسات الشروط والتقدم على الوحدات المطروحة يتم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg) بالدخول من خلال رابط خدمات الطرح والتخصيص واختيار طرح وحدات صناعية من خلال الخطوات التالية:

1. تسجيل حساب جديد على المنصة.

2. اختيار الطرح المراد التقديم عليه وتحميل كراسة الشروط.

3. إدخال بيانات طالب التخصيص واستيفاء النماذج الإلكترونية.

4. دفع قيمة كراسة الشروط إلكترونيًا.

5. تحديد بيانات الوحدة المطلوبة داخل المجمع.

6. تسجيل معلومات الاتصال وبيانات المتابعة.

7. رفع دراسة الجدوى الفنية للمشروع (المنتجات– الآلات– العمالة– الطاقة الإنتاجية).

8. مراجعة وطباعة طلب التقديم.

9. إرفاق المستندات المطلوبة بصيغة PDF

10. دفع قيمة تأمين جدية الحجز إلكترونيًا.

ومن المقرر أن تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية- فور إغلاق باب التقدم- بدراسة كافة الطلبات المتقدمة وتحديد الفائزين طبق معايير محددة لبيان الجدية وبشفافية مطلقة، مع منح الأولوية في التخصيص لطلبات التوسع للمشروعات القائمة داخل المجمع ذاته وأثبتت الجدية وكذلك أولوية نسبية للمستثمرين الذين سيقومون بالسداد الفوري لثمن الوحدة.

