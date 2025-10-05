الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة متهم بإدارة نادي صحي دون ترخيص وممارسة أعمال منافية للمحاكمة

حبس المتهم
حبس المتهم

أمرت نيابة الجيزة بإحالة أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" لإدارته ناديا صحيا "بدون ترخيص" لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالجيزة، للمحاكمة الجنائية. 

إدارة ناد صحى بدون ترخيص

البداية كانت بورود معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام أحد الأشخاص"يحمل جنسية إحدى الدول"، بإدارة نادي صحى "بدون ترخيص"، بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة، واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى المشار إليه، وأمكن ضبطه وبصحبته 4 أشخاص و5 سيدات "إحداهم تحمل جنسية إحدى الدول"لـ 3 منهم معلومات جنائية"، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيزة قسم شرطة أول الشيخ زايد الشيخ زايد اقسام شرطة الجيزة نادى صحى بدون ترخبص

مواد متعلقة

حبس أجنبي بتهمة إدارة نادي صحي بدون ترخيص وممارسة أعمال منافية للآداب

ضبط نادي صحي دون ترخيص لممارسة الأعمال المنافية بالمعادي

الأكثر قراءة

بعد التهديد بورقة "مضيق هرمز"، انفجار قوي يهز العاصمة الإيرانية طهران (فيديو)

ذكرى نصر أكتوبر، تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة السيسي

3 بنود اتفاق في أول اجتماع للقائمة الوطنية استعدادا لانتخابات النواب

مشهد هز القلوب، لحظة وفاة معتمر مصري بين يدي نجله بالصفا والمروة (فيديو)

السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات

انخفاض ملحوظ من القاهرة إلى الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

أخبار مصر: خريطة الانسحاب من غزة، تقرير طبي صادم عن إمام عاشور، تهم موجهة لـ فضل شاكر، تطورات ارتفاع منسوب النيل بمحافظتين

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

أسعار الزيتون الأخضر بأنواعه في سوق الجملة

يصل إلى 8 جنيهات، انخفاض جميع أنواع أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

البحوث الإسلامية في ذكرى نصر أكتوبر: ملحمة خالدة تجسد الوحدة والإيمان بعدالة القضية

أدعية جامعة من القرآن الكريم يمكن ترديدها في الصباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 5 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads