إحالة متهم بإدارة نادي صحي دون ترخيص وممارسة أعمال منافية للمحاكمة

أمرت نيابة الجيزة بإحالة أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" لإدارته ناديا صحيا "بدون ترخيص" لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالجيزة، للمحاكمة الجنائية.

إدارة ناد صحى بدون ترخيص

البداية كانت بورود معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام أحد الأشخاص"يحمل جنسية إحدى الدول"، بإدارة نادي صحى "بدون ترخيص"، بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة، واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى المشار إليه، وأمكن ضبطه وبصحبته 4 أشخاص و5 سيدات "إحداهم تحمل جنسية إحدى الدول"لـ 3 منهم معلومات جنائية"، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

