السيسي يجتمع مع قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية

يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يجمع قادة القوات المسلحة.

وذلك في إطار الاحتفالات التي تشهدها جمهورية مصر العربية والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة كل عام بذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، حيث يحل يوم السادس من أكتوبر عام 2025 غدا الإثنين، ويوافق الذكرى 52 لنصر أكتوبر العظيم، الذي استعادت فيه قواتنا المسلحة أرض سيناء الغالية، وقدم جنودنا البواسل كل غالٍ ونفيس، وضحوا بدمائهم الذكية لتحرير الأرض واستعادة العزة والكرامة.

