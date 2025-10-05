الأحد 05 أكتوبر 2025
أخبار مصر

السيسي يجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

في إطار الاحتفالات التي تشهدها جمهورية مصر العربية والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يجمع قادة القوات المسلحة، يعقبه لقاء مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة كل عام بذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، حيث يحل يوم السادس من أكتوبر عام 2025 غدا الاثنين ويوافق الذكرى 52 لنصر أكتوبر العظيم، الذي استعادت فيه قواتنا المسلحة أرض سيناء الغالية، وقدم جنودنا البواسل كل غالٍ ونفيس، وضحوا بدمائهم الذكية لتحرير الأرض واستعادة العزة والكرامة.

