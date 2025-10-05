صفارات الإنذار تدوي بعدة مناطق بإسرائيل بعد رصد صاروخ حوثي ورحلات إثيوبية حائرة في الجو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن.



وقال الجيش الاحتلال في بيان: "بعد انطلاق صافرات الإنذار قبل قليل في مناطق عدة من إسرائيل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أُطلق من اليمن".

وأوضح أن عملية الاعتراض تمت دون وقوع أضرار أو إصابات.

وأفادت مصادر وناشطون بأن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق بإسرائيل، وسمعت أصوات انفجارات قد تكون ناجمة عن عملية الاعتراض.

وقال موقع "واي نت" العبري "دخل مئات الآلاف من الإسرائيليين مناطق محمية إثر إطلاق صاروخ من اليمن، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار الساعة 4:57 صباحًا".

وأفادت وكالة نجمة داود الحمراء بأنه لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو حوادث تحطم.



وانطلقت صفارات الإنذار في مدن الرملة، وبئر يعقوب، واللد، ورحوفوت، وفي العديد من المناطق في لخيش والضفة الغربية، وبمنطقة البحر الميت.

وتأخرت رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية لفترة وجيزة في الجو بسبب توقف مؤقت للعمليات في مطار بن جوريون، وفقا لـ"واي نت".

