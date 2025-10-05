الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

صفارات الإنذار تدوي بعدة مناطق بإسرائيل بعد رصد صاروخ حوثي ورحلات إثيوبية حائرة في الجو

رصد صاروخ حوثي،
رصد صاروخ حوثي، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن.


وقال الجيش الاحتلال في بيان: "بعد انطلاق صافرات الإنذار قبل قليل في مناطق عدة من إسرائيل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أُطلق من اليمن".

 

وأوضح أن عملية الاعتراض تمت دون وقوع أضرار أو إصابات.

وأفادت مصادر وناشطون بأن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق بإسرائيل، وسمعت أصوات انفجارات قد تكون ناجمة عن عملية الاعتراض.

وقال موقع "واي نت" العبري "دخل مئات الآلاف من الإسرائيليين مناطق محمية إثر إطلاق صاروخ من اليمن، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار الساعة 4:57 صباحًا".

 وأفادت وكالة نجمة داود الحمراء بأنه لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو حوادث تحطم.


وانطلقت صفارات الإنذار في مدن الرملة، وبئر يعقوب، واللد، ورحوفوت، وفي العديد من المناطق في لخيش والضفة الغربية، وبمنطقة البحر الميت.

وتأخرت رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية لفترة وجيزة في الجو بسبب توقف مؤقت للعمليات في مطار بن جوريون، وفقا لـ"واي نت".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الإحتلال الإسرائيلي سلاح الجو الإسرائيلي صاروخ اليمن صفارات الإنذار مطار بن جوريون رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية

الأكثر قراءة

بعد التهديد بورقة "مضيق هرمز"، انفجار قوي يهز العاصمة الإيرانية طهران (فيديو)

مشهد هز القلوب، لحظة وفاة معتمر مصري بين يدي نجله بالصفا والمروة (فيديو)

ارتفاع منسوب النيل كشف أزمة المعديات، سائقو أشمون: افتحوا الإقليمي ولو هيموت كل يوم مليون (فيديو)

لا نستطيع تحمل مشاهدته، جماهير ليفربول تهاجم صلاح بعد مباراة تشيلسي وسلوت يدافع

يصل إلى 8 جنيهات، انخفاض جميع أنواع أسعار الزيت اليوم في الأسواق

بعد خروجه من قسم الشرطة، سامر المدني يحتفل مع جمهوره في الشارع (فيديو)

أسعار الموتوسيكلات في الأسواق اليوم الأحد 5 - 10- 2025

أسعار الزيتون الأخضر بأنواعه في سوق الجملة

خدمات

المزيد

أسعار الزيتون الأخضر بأنواعه في سوق الجملة

أسعار الموتوسيكلات في الأسواق اليوم الأحد 5 - 10- 2025

يصل إلى 8 جنيهات، انخفاض جميع أنواع أسعار الزيت اليوم في الأسواق

تصل إلى 2133 جنيهًا، ارتفاع كبير يضرب أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 5 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 5 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads