سقط من الدور الثالث بقاعة رياضية، نهاية مأساوية لمدرب حراس منتخب العراق

لقي البرازيلي مارسيلو جالينا، مدرب حراس مرمى منتخب العراق لكرة القدم داخل الصالات، مساء السبت مصرعه إثر حادث مأساوي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مدرب الحراس فقد حياته بعد سقوطه من الطابق الثالث بقاعة الرياضة في جامعة آشور أثناء خوض المنتخب العراقي تدريباته مساء السبت.

ونعى الاتحاد العراقي لكرة القدم برئاسة عدنان درجان، البرازيلي مارسيلو جالين، داعيا الله عز وجل أن يرحم الفقيد بواسع رحمته ويلهم أسرته والجهازين الإداري والتدريبي لمنتخب العراق الصبر والسلوان.



ويستعد منتخب العراق لخوض منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا لكرة القدم داخل الصالات والتي تقام خلال شهر أكتوبر الجاري في المملكة العربية السعودية.



وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير لها أن المدرب انزلقت قدمه من الممر العلوي المطل على القاعة الرياضية بجامعة آشور كما أن اللاعب مهند عبد الهادي حاول الإمساك بيد مدربه لإنقاذه ولكنه لم يتمكن من الأمر.

وأشارت إلى أن المدرب سقط أرضًا وتوفى على الفور متأثرًا بنزيف في المخ بعد سقوطه من الطابق الثالث.



وأكد محمد ناصر عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم للصحفيين أن علي عيسى مدير المنتخب أبلغ مسؤولي الاتحاد بتواجد حراس المرمى ومدربهم في جلسة تصوير خلال قاعة الرياضة موضحًا أن المدرب لم ينتبه إلى فتحة في القاعة وانزلقت قدمه وسقط أرضًا.



وعمل غالينا مساعدًا لمواطنه جواو كارلوس باربوسا الذي تولى قيادة المنتخب العراقي في شهر أغسطس الماضي.



