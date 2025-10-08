الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

كيفية تسمية المسجد المقام بالجهود الذاتية

مسجد، فيتو
مسجد، فيتو

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال بشأن تسمية المساجد، حيث ورد إليها سؤال يقول صاحبه: “ما كيفية تسمية المسجد المقام بالجهود الذاتية؟ قامت وزارة الأوقاف بإعادة بناء أحد المساجد؛ حيث كان مشيدًا بالطوب اللَّبِن، وساهم أهالي القرية جميعًا في توسعته، وقام أحد أبناء القرية بوضع لافتة رخامية على باب المسجد باسم والده المرحوم؛ بدعوى أنَّ والده كان قد جدَّد المسجد قبل وفاته، والحقيقة أنَّ هذا قد حدث فعلًا، ولكن بمساعدة أهالي القرية جميعًا؛ وقد أثار هذا الفعل استنكار واستياء أهل القرية جميعًا، فهل يجوز أن يُنْسَبَ هذا المسجد لأحد الأهالي، وتُوضَع عليه لافتة رخامية باسمه أم لا؟”.

كيفية تسمية المسجد المقام بالجهود الذاتية

وقالت دار الإفتاء إن الأصل في بناء المساجد أن تُنْسَبَ لغير الأشخاص، إلَّا إذا كان أحدُ الأشخاص قد قام ببناء مسجدٍ من ماله الخاص؛ فلا بأس من نسبته إليه.

كيفية تسمية المسجد المقام بالجهود الذاتية
كيفية تسمية المسجد المقام بالجهود الذاتية

- المسجد كما جاء بالسؤال قد ساهم في بنائه أهالي القرية جميعًا.

- المسجد كما جاء بالسؤال قد قامت وزارة الأوقاف بإعادة بنائه بعد أن أوشك على السقوط، وساهم الأهالي معها في إعادة بنائه.

- المرحوم الذي سُمِّي المسجد باسمه لم يقمْ وحده ببناء المسجد، وإنما ساهم الأهالي معه كما جاء بالسؤال.

وأوضحت الإفتاء أنه من كلّ ما تقدَّم نرى أنْ يُسَمَّى المسجد باسم القرية، وليس باسم شخص معين؛ ما دام هذا الشخص الـمُعَيَّن لم يقمْ ببنائه من ماله الخاص، وإنما قامت وزارة الأوقاف مع أهالي القرية بتجديده وبنائه.

ما حكم رد الشبكة عند الخلع؟ دار الإفتاء تجيب

هل صبغ اللحية جائز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء الافتاء تسمية المساجد المساجد المسجد

مواد متعلقة

ما حكم رد الشبكة عند الخلع؟ دار الإفتاء تجيب

هل صبغ اللحية جائز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح (فيديو)

الأكثر قراءة

آخر تطورات سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء

التعليم تكشف حقيقة فيديو مديرة مدرسة ترفض دخول طالبة إلى فصلها وتجبرها على نظام البكالوريا

لمسة وفاء في ذكرى النصر

قبل تولي سوروب قيادة الفريق، خبر صادم للأهلي بشأن حسين الشحات

مواجهات نارية تنتظر الأهلي تحت قيادة الدنماركي ياس سوروب

مصطفى محمد يقود هجوم منتخب مصر لمواجهة جيبوتي

حقيقة رحيل وليد صلاح الدين عن الجهاز الفني الجديد للأهلي

تفاصيل تعاقد الأهلي مع الدنماركي ياس سوروب

خدمات

المزيد

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

الأبيض يبدأ من 144 جنيها، أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية تسمية المسجد المقام بالجهود الذاتية

مولد السيد البدوي، جاذبية صدقي تكتب عن المناقب والأسرار الخفية في حياة الولي المحبوب

الأوقاف تنظّم ندوات علمية حول انتصارات أكتوبر بـ1860 مسجدًا بالتعاون مع الأزهر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads