هل صبغ اللحية جائز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح (فيديو)

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه حول حكم صبغ اللحية، موضحًا أن النبي ﷺ أمر بتغيير لون الشعر الأبيض.



واستدل خلال لقائه ببرنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة “الناس”، بما وقع يوم فتح مكة، حين رأى الرسول ﷺ أبا قحافة والد سيدنا أبي بكر رضي الله عنهما، وقد ابيض شعره بالكامل، فقال له: "غيّروا هذا الشيب واجتنبوا السواد".

اختلاف الفقهاء حول اللون الأسود

وبيّن أمين الفتوى أن الأصل في الصبغ أن يكون بغير اللون الأسود، مثل البني أو الألوان الأخرى، وهذا هو الموافق للسُّنة.



وأشار إلى أن الفقهاء اختلفوا في مسألة استخدام اللون الأسود بعضهم نهى عنه اتباعًا للنص النبوي، بينما أجازه آخرون في حالات الضرورة مثل الحرب، لإظهار القوة والشباب.

الجواز والخروج من الخلاف

وأكد الشيخ عبد السلام أن صبغ الشعر الأبيض في اللحية أو الرأس جائز شرعًا، لكن خروجًا من الخلاف يُستحب أن يكون بغير اللون الأسود.

كما أوضح أن كثيرًا من الصحابة كانوا يغيرون لون شعرهم، ومنهم: سيدنا أبو بكر، وسيدنا عمر، وسيدنا الحسن، وسيدنا الحسين رضي الله عنهم جميعًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.