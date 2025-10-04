السبت 04 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

هاني رمزي يحتفل بزفاف نجله شادي (فيديو)

هاني رمزي، فيتو
هاني رمزي، فيتو

 

يحتفل حاليا الفنان هاني رمزي بزفاف نجله شادي وسط حضور كبير لنجوم ونجمات الوسط الفني.

ويقام الحفل داخل إحدى الكنائس، وحرص على الحضور كل من: الفنان محمود حميدة، والفنانة داليا البحيري، والفنان ماجد المصري، وآخرين.

كان الفنان هاني رمزي صور مؤخرا مسلسله الجديد الذي يحمل اسم " بدون مقابل".

 

مسلسل بدون مقابل

 

مسلسل بدون مقابل من بطولة: هاني رمزي، نسرين طافش، وفاء عامر، محمد أبو داود، داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، خالد سليم، وهو تأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبدالحميد.

