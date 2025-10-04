هاني رمزي يحتفل بزفاف نجله شادي (فيديو)

يحتفل حاليا الفنان هاني رمزي بزفاف نجله شادي وسط حضور كبير لنجوم ونجمات الوسط الفني.

ويقام الحفل داخل إحدى الكنائس، وحرص على الحضور كل من: الفنان محمود حميدة، والفنانة داليا البحيري، والفنان ماجد المصري، وآخرين.

كان الفنان هاني رمزي صور مؤخرا مسلسله الجديد الذي يحمل اسم " بدون مقابل".

مسلسل بدون مقابل

مسلسل بدون مقابل من بطولة: هاني رمزي، نسرين طافش، وفاء عامر، محمد أبو داود، داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، خالد سليم، وهو تأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبدالحميد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.