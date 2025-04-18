الجمعة 18 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

هاني رمزي ناعيا سليمان عيد: هتوحشني قوي

سليمان عيد
سليمان عيد

أعرب الفنان هاني رمزي، عن حزنه، لوفاة الفنان سليمان عيد، بشكل مفاجئ بعد تعرضه لوعكة صحية.

في هذا السياق، كتب هاني، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ”فيس بوك": "كده برضه يا سولى تمشى فجأه طب أقول إيه يا صديق عمرى يا اللى مفيش زيك صديق، الله يرحمك يا غالى هتوحشنى قوى ربنا يصبّرنا على فراقك". 

وفاة الفنان سليمان عيد

وكان “عبد الرحمن” نجل الفنان سليمان عيد أعلن موعد ومكان تشييع جثمان الفنان الراحل.

وقال على صفحته بـ"فيس بوك": “أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد والجنازة بعد الصلاة مباشرة”. 

 

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الفنان هاني رمزي المجمع الأسلامي المجمع الإسلامي بالشيخ زايد التواصل الاجتماعي إنا لله وإنا إليه راجعون

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