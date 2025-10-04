تعمل إيه لو اكتشفت خيانة شريك حياتك؟ واعظة بالأزهر تجيب (فيديو)

قالت الدكتورة حنان عمران، واعظة بالأزهر الشريف، إن الخيانة الزوجية من القضايا الشائكة والمتكررة في المجتمع، مشددة على أن التعامل معها يحتاج إلى حكمة ووعي بعيدًا عن الاندفاع أو القرارات المتسرعة.

التجسس مرفوض شرعًا

وأوضحت عمران، خلال لقائها ببرنامج "بيوتنا" على قناة الناس، أن قيام الزوجة بتفتيش هاتف زوجها خفية يُعد تجسسًا محرّمًا، مستشهدة بقوله تعالى: "ولا تجسسوا".

وأضافت أن الله سبحانه هو "الستّير"، وأن من يستمر في المعصية دون توبة فإن الله يكشف ستره في الوقت الذي يشاء.

مسؤولية مشتركة لا تبرر الخطيئة

وشدّدت الواعظة على أن الخيانة مسؤولية مشتركة بين الزوج، والزوجة، والطرف الثالث؛ فقد يؤدي الإهمال أو الانشغال أو الفراغ العاطفي إلى الانحراف، لكنها تبقى ذنبًا لا مبرر له.

وأشارت إلى أن سهولة التواصل عبر الإنترنت زادت من فرص الانزلاق في علاقات محرمة.

الحل يبدأ مع الله

ودعت عمران إلى مراجعة العلاقة مع الله أولًا، مؤكدة أن من يستشعر مراقبة الله لا يمكن أن يقدم على الخيانة.

وبيّنت أن الحل الحقيقي يتمثل في التوبة الصادقة، وإنهاء العلاقات المحرمة فورًا، ومعالجة الأسباب التي أدت إلى الانحراف.

رسالة للطرف المتضرر

وجّهت الواعظة رسالة للطرف الذي اكتشف الخيانة، قائلة: "لا تتخذ قرارك في وقت الصدمة، وخذ وقتك للتفكير بحكمة، فربما كان ما حدث درسًا يعيد الأمور إلى نصابها".

كما شددت على ضرورة التفكير في مصلحة الأبناء والبعد عن الفضائح، فهم لا ذنب لهم في أخطاء الكبار.

الحرام لا يدوم

واختتمت عمران بتذكير حديث النبي ﷺ عن الذين يتركون الحلال ويذهبون إلى الحرام، مؤكدة أن:"الحرام لا يدوم، وزرعه شيطاني لا جذور له".

ودعت في النهاية إلى الستر، العفاف، والقناعة بالحلال كسبيل لحياة أسرية متزنة ومستقرة.

