أسعار الزيتون الأخضر بأنواعه في سوق الجملة

ننشر أسعار الزيتون الأخضر بأنواعه داخل أسواق الجملة خلال الفترة الحالية ومع زيادة الطلب عليه من الأسر لتقديمه وتخليله في الفترة المقبلة ومع اقتراب شهر رمضان.

  • زيتون عزيزى لكويد يتراوح سعره من سعر 55 إلى 70 جنيها
  • زيتون عزيزى لكويد تتراوح من 55 إلى 70 جنيها
  • سجل سعر الزيتون دولسى وعاص سعر يتراوح ما بين 35 إلى 60 جنيها
  • بلغ سعر الزيتون بيكول سعر يتراوح ما بين 5 إلى 60 جنيها

 

يسعى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، لاستثمار 25 مليون دولار في مجال زراعة وإنتاج الزيتون بمصر، كما يبحث آليات الاستفادة من التجربة المصرية فى مجال زراعة وإنتاج سكر البنجر، بحسب الدكتور سعد موسى، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.

وكان وفد تونسي، من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، قد زار مصر الأسبوع الماضي، لتفقد مشروعات "مستقبل مصر" و"الريف المصري" و"الفيوم للسكر" لتعزيز التعاون الزراعي والصناعي.

 

