السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير السياحة: الدولة حريصة على تطوير منتج السياحة النيلية في مصر

جولة وزير السياحة
جولة وزير السياحة والآثار بالفنادق العائمة في الأقصر

أكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي، حرص الوزارة على تطوير منتج السياحة النيلية في مصر، في إطار جهودها المستمرة لتطوير وتنويع المنتجات السياحية التي يتميز بها المقصد المصري، والتوسع في الأنماط السياحية المختلفة، بما يحقق مستهدفات استراتيجية الوزارة الرامية إلى جعل مصر المقصد السياحي الأول عالميًا من حيث تنوع الأنماط والمنتجات.

الجولة التفقدية لوزير السياحة والآثار بالأقصر

وخلال جولة تفقدية بعدد من الفنادق الثابتة والعائمة والدهبيات بمدينة الأقصر، لمتابعة مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائحين والزائرين، بما يضمن تقديم تجربة سياحية مميزة وآمنة، وذلك خلال زيارته الحالية لمحافظة الأقصر، حرص وزير السياحة والآثار علي تفقد المناطق الداخلية والخارجية للفنادق، وصالات الاستقبال، وحمامات السباحة، والمطاعم والكافيتيريات، ومناطق الترفيه، بالإضافة إلى غرف وأجنحة الإقامة، والحدائق والبرجولات.

كما شملت الجولة تفقد الأسطح وغرف ماكينات التشغيل الخاصة بالفنادق العائمة والدهبيات، حيث استمع الوزير إلى شرح مفصل من مالكي ومديري المنشآت حول مكوناتها والخدمات السياحية التي تقدمها بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمة المقدمة للسائحين والمصريين على حد سواء.

وأشاد شريف فتحي بالمستوى المتميز للخدمات التي تقدمها المنشآت الفندقية التي زارها، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بزيادة الطاقة الفندقية بالمقصد السياحي المصري، سواء الثابتة أو العائمة، لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أهمية مواصلة التعاون الوثيق مع شركاء المهنة من القطاع الخاص للنهوض بقطاع السياحة وتطوير المنشآت الفندقية بما يتماشى مع المعايير الدولية

تطوير منتج السياحة النيلية في مصر

وخلال تفقده لأحد الفنادق الصديقة للبيئة بالبر الغربي في الأقصر، استمع الوزير إلى عرض من مدير الفندق حول التجربة السياحية الفريدة التي يقدمها للنزلاء، حيث يجمع الفندق بين الطابع الريفي الفاخر والموقع المتميز المطل على الضفة الغربية لنهر النيل، وسط بساتين النخيل والحدائق الخلابة التي تمنح الزوار تجربة هادئة ومتجانسة مع البيئة الطبيعية والتراثية للمنطقة.

تخصيص أماكن لبيع المنتجات التراثية اليدوية

كما اطلع الوزير على الأنشطة المتنوعة التي يقدمها الفندق، ومن بينها تخصيص أماكن لبيع المنتجات التراثية اليدوية، حيث تم التباحث حول إمكانية تنظيم الوزارة لدورات تدريبية للمجتمعات المحلية المحيطة بالفندق لتطوير مهاراتهم في الحرف التراثية، وذلك من خلال منصة التدريب التي أطلقتها الوزارة في شهر يوليو الماضي.
 

