السياحة والآثار تكشف حقيقة نشوب حريق بجوار معبد موت بالأقصر

تداولت بعض المواقع الإخبارية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود حريق داخل معبد موت جنوب الكرنك في الأقصر.

حقيقة نشوب حريق داخل معبد موت بالأقصر

من جانبه، أكد عبد الخالق عبد الحليم، مدير منطقة آثار الكرنك، أن الموقع الأثري آمن ومستقر ولم يصبه أي ضرر، مشيرا إلى أن موقع الحريق كان في أرض ملك لأهالي قرية نجع الطويل.

وأوضح مدير منطقة آثار الكرنك، أن هذا الحريق حدث أثناء حرق الأهالي لبعض الحشائش بهدف التخلص منها وتم إخماد الحريق بشكل عاجل وسريع من قبل الحماية المدنية.

