أفادت مصادر طبية في المستشفى المعمداني، مساء اليوم الجمعة، بسقوط 9 شهداء ومفقودين في غارة إسرائيلية على منزل بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم السبت، استهداف جرافة إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 وقوات صهيونية بقذائف هاون بحي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.

سرايا القدس تقصف تمركزا لجنود وآليات العدو الصهيوني

من جانبها، أعلنت سرايا القدس، اليوم السبت، أنها قصفت بقذائف الهاون تمركزا لجنود وآليات العدو الصهيوني أعلى تلة المنطار شرق حي الشجاعية بغزة.

قصف موقع قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال

وفي وقت سابق من اليوم، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس: إنها قصفت موقع قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال شمال حي التفاح شرقي مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون.

