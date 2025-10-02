رئيس جامعة الأزهر يلتقى الوافدين الجدد من دولة إندونيسيا

استقبل الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، الطلاب الجدد من طلاب مؤسسة رحمة للعالمين بدولة إندونيسيا الدارسين بالأزهر الشريف بصحبة الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الوافدين.

رئيس جامعة الأزهر ونوابه ومستشارة شيخ الأزهر يلتقون الوافدين الجدد



وقد أعرب عن سعادته بلقاء الطلاب الجدد من الوافدين الذين جاءوا لمصر من إندونيسيا، مشيرًا إلى المكانة الكبيرة التي يحظى بها الوافدون في قلوب المصريين، والرعاية الفائقة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مؤكدًا أن الجامعة ترحب بطلاب العلم وتفتح أبوابها لهم لتلقي العلوم الشرعية والعربية والتطبيقية.



وعقب التقاط الصور التذكارية مع قيادات جامعة الأزهر، تجول الطلاب داخل الحرم الجامعي؛ فزاروا كلية الإعلام، والتقطوا الصور التذكارية مع الأستاذ الدكتور رضا عبد الواجد، عميد الكلية، ووكلاء الكلية: الدكتور عبد الراضي حمدي، الدكتور سامح عبد الغني، وشاهدوا استديو الإذاعة بصحبة الدكتور مهند السادات، ثم زاروا كلية العلوم الإسلامية والعربية للوافدين، وكلية الطب والتقطوا الصور التذكارية مع الدكتور خيري عبدالحميد، وكيل الكلية، الدكتور خالد مسعود، أستاذ الباطنة.

البرنامج التعريفي بالأزهر الشريف الذي ينظمه مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب



تأتي الزيارة ضمن البرنامج التعريفي بالأزهر الشريف الذي ينظمه مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ومتابعة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وإشراف الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين رئيس المركز؛ حيث يتلقى الطلاب المحاضرات العلمية، ثم يقومون بالزيارات الميدانية؛ للتعرف على قطاعات الأزهر وكليات جامعته، وقد قدمت مستشارة شيخ الأزهر الشكر لفضيلة رئيس جامعة الأزهر والنواب وعمداء الكليات؛ على حسن تعاونهم في إنجاح البرنامج، وحرصهم على رعاية أبنائهم وتقديم الدعم لهم.

