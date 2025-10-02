الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس جامعة الأزهر يلتقى الوافدين الجدد من دولة إندونيسيا

طلاب جامعة الأزهر،
طلاب جامعة الأزهر، فيتو

استقبل الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، الطلاب الجدد من طلاب مؤسسة رحمة للعالمين بدولة إندونيسيا الدارسين بالأزهر الشريف بصحبة الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الوافدين.

رئيس جامعة الأزهر ونوابه ومستشارة شيخ الأزهر يلتقون الوافدين الجدد


وقد أعرب عن سعادته بلقاء الطلاب الجدد من الوافدين الذين جاءوا لمصر من إندونيسيا، مشيرًا إلى المكانة الكبيرة التي يحظى بها الوافدون في قلوب المصريين، والرعاية الفائقة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مؤكدًا أن الجامعة ترحب بطلاب العلم وتفتح أبوابها لهم لتلقي العلوم الشرعية والعربية والتطبيقية.


وعقب التقاط الصور التذكارية مع قيادات جامعة الأزهر، تجول الطلاب داخل الحرم الجامعي؛ فزاروا كلية الإعلام، والتقطوا الصور التذكارية مع الأستاذ الدكتور رضا عبد الواجد، عميد الكلية، ووكلاء الكلية: الدكتور عبد الراضي حمدي، الدكتور سامح عبد الغني، وشاهدوا استديو الإذاعة بصحبة الدكتور مهند السادات، ثم زاروا كلية العلوم الإسلامية والعربية للوافدين، وكلية الطب والتقطوا الصور التذكارية مع الدكتور خيري عبدالحميد، وكيل الكلية، الدكتور خالد مسعود، أستاذ الباطنة.

البرنامج التعريفي بالأزهر الشريف الذي ينظمه مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب


تأتي الزيارة ضمن البرنامج التعريفي بالأزهر الشريف الذي ينظمه مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ومتابعة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وإشراف الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين رئيس المركز؛ حيث يتلقى الطلاب المحاضرات العلمية، ثم يقومون بالزيارات الميدانية؛ للتعرف على قطاعات الأزهر وكليات جامعته، وقد قدمت مستشارة شيخ الأزهر الشكر لفضيلة رئيس جامعة الأزهر والنواب وعمداء الكليات؛ على حسن تعاونهم في إنجاح البرنامج، وحرصهم على رعاية أبنائهم وتقديم الدعم لهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأزهر الشريف الدكتور محمود صديق الدكتور محمد عبد المالك جامعة الأزهر رئيس جامعة الأزهر شيخ الأزهر مستشارة شيخ الأزهر أندونيسيا

مواد متعلقة

تعمل بالمجان، رئيس جامعة الأزهر يتفقد عيادة "القدم الحنفاء" بمستشفى الزهراء الجامعي

اليوم، جامعة الأزهر تفتح باب الالتحاق بالبرامج المتميزة، اعرف شروط الانضمام

رئيس جامعة الأزهر عن ظاهرة رفع الطالب صوته على أستاذه: نتيجة لغياب قيم الوقار والأدب

كليات وبرامج جديدة، جامعة الأزهر تعلن آخر مستجدات الحصول على شهادات الاعتماد والجودة

الأكثر قراءة

الداخلية: ترحيل سوري الجنسية خارج البلاد لخطورته على الأمن العام

"هجيب شيخ يتوضى باللبن"، تفاصيل فيديو سيدة الشرقية المثير للجدل

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا، اعرف التفاصيل

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025

بالأسماء، وزير الداخلية يأذن لـ 21 شخصًا بالحصول على جنسيات أجنبية

سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 2-10-2025

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

جيش الاحتلال يسيطر على 40 قاربا من أسطول الصمود

خدمات

المزيد

4478 جنيها لهذا العيار، تعرف على أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 2-10-2025

سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 2-10-2025

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تفريغ المواد البترولية والتموينية في غير أماكن الشحن

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من مواليد الهند وتتلمذ على يد الحصري، محطات في حياة شيخ قراء المسجد النبوي بعد وفاته

مجموعة متنوعة من أدعية الصباح، يمكنك ترديدها يوميا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads