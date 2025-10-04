وزيرة التضامن تتفقد جناح صندوق "دعم الصناعات الريفية والبيئية" بمعرض "تراثنا"

تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة صندوق "دعم الصناعات الريفية والبيئية " جناح الصندوق المشارك في فعاليات معرض " تراثنا 2025 " الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي صباح اليوم السبت.

ويشارك صندوق "دعم الصناعات الريفية والبيئية " التابع لوزارة التضامن الاجتماعي في معرض "تراثنا 2025" الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 4 إلى 11 أكتوبر، بمنتجات أكثر من ١٠ عارضين من محافظات "القليوبية، الأقصر، قنا، سوهاج، كفر الشيخ، الإسكندرية، القاهرة، الجيزة، والشرقية".

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالمنتجات المشاركة من قبل صندوق "دعم الصناعات الريفية والبيئية" في فعاليات المعرض، خاصة أن المشاركة تفتح أسواق جديدة لتسويق المعروضات، ومن بين المعروضات المتنوعة "الخزف والكتان، والعسل، وعسل النحلة، والخشب السرسوع" والعديد من المنتجات الحرفية والتراثية المتنوعة.

كما حرصت الدكتورة مايا مرسي على تفقد أروقة عدد من الأجنحة المشاركة في المعرض، وذلك رفقة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، مشيدة بجودة المنتجات والمعروضات المشاركة في المعرض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.