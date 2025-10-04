السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرة التضامن تتفقد جناح صندوق "دعم الصناعات الريفية والبيئية" بمعرض "تراثنا"

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو

 تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة صندوق "دعم الصناعات الريفية والبيئية " جناح الصندوق المشارك في فعاليات معرض " تراثنا 2025 " الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي صباح اليوم السبت.

ويشارك صندوق "دعم الصناعات الريفية والبيئية " التابع لوزارة التضامن الاجتماعي في معرض "تراثنا 2025" الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 4 إلى 11 أكتوبر، بمنتجات أكثر من ١٠ عارضين من محافظات "القليوبية، الأقصر، قنا، سوهاج، كفر الشيخ، الإسكندرية، القاهرة، الجيزة، والشرقية".

 

 وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالمنتجات المشاركة من قبل صندوق "دعم الصناعات الريفية والبيئية" في فعاليات المعرض، خاصة أن المشاركة تفتح أسواق جديدة لتسويق المعروضات، ومن بين المعروضات المتنوعة "الخزف والكتان، والعسل، وعسل النحلة، والخشب السرسوع" والعديد من المنتجات الحرفية والتراثية المتنوعة.

كما حرصت الدكتورة مايا مرسي على تفقد أروقة عدد من الأجنحة المشاركة في المعرض، وذلك رفقة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، مشيدة بجودة المنتجات والمعروضات المشاركة في المعرض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التضامن الاجتماعي التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

مواد متعلقة

التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 662 بلاغا واستغاثة خلال سبتمبر

وزيرة التضامن تشارك في المؤتمر السنوي التاسع للبنوك المركزية بمنطقة المتوسط

الأكثر قراءة

انسحاب 3 نواب ونقيب المحامين من اجتماع مناقشة الاعتراض على الإجراءات الجنائية

غضب بين خريجي طب الأسنان دفعة 2023 بعد إلغاء التكليف

بعد موافقة حماس على خطة ترامب، توفيق عكاشة يكشف المشهد الأخير في حرب غزة

مفاجأة، الخطيب يعتزم إقالة هذا المسؤول بسبب ملف المدرب الأجنبي

الأمن يفحص فيديو الفعل الفاضح لفتاة مع شاب أثناء قيادته سيارة

"أنا بصلي وعندي كلبة عايزة أربيها بالحلال"، أقوال سارة خليفة من قفص الاتهام

بعد إعلان موعد تلقي الطلبات، هذه شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب

ننشر الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025 (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت (تحديث لحظي)

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق اليوم السبت

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية تركيب أسنان الذهب في المنام وعلاقتها بالهموم والمشاكل

ما الطرق العملية لحفظ القرآن الكريم؟، عالم أزهري يوضح الطريق الأسهل (فيديو)

هل يجوز للمنتقبة رفع النقاب أمام خطيبها؟ اعرف حكم الشرع (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads