السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

وزير الإسكان يتفقد الأعمال الجاري تنفيذها لتطوير الطرق والمحاور بمدينتي 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر

شريف الشربيني
شريف الشربيني

 عقب اجتماعه مع رؤساء أجهزة مدن غرب القاهرة، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأعمال الجاري تنفيذها لتطوير الطرق والمحاور بمدينة ٦ أكتوبر وحدائق أكتوبر، ومنها محور ٢٦ يوليو نطاق مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة مدن غرب القاهرة.

وتابع وزير الإسكان، الأعمال الجارية بمحور 26 يوليو، والتي تشمل توسعة الطريق القائم بالجزيرة الوسطى أسفل المونوريل المار أعلى المحور، بدءًا من تقاطعه مع طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق الواحات، في نطاق مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، كما تفقد طريق الواحات، وعددا من الطرق الداخلية والأحياء والتوسعات الشرقية بمدينة ٦ أكتوبر.

كما تابع الوزير خلال الجولة الأعمال الجارية بالطرق والمحاور بمدينة حدائق أكتوبر حيث تم تفقد طريق أحمد زويل، والطرق الداخلية بالمدينة، متابعًا موقف الأراضي المطلة على الطرق والأعمال الجارية بمشروعات المرافق والزراعات وتنسيق الموقع.

وشدد وزير الإسكان، خلال الجولة، على مراعاة تطبيق أحدث معايير الأمان والسلامة المرورية وإحلال وتجديد اللافتات، لضمان تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة التشغيلية، مع الحرص على تقليل أي تأثيرات على الحركة المرورية أثناء تنفيذ أعمال التطوير، موجهًا بدفع الأعمال وتنسيق الموقع والاهتمام بصيانة المسطحات الخضراء على جانبي الطرق والمحاور والجزيرة الوسطى، فضلا عن زيادة عدد اللافتات الإرشادية للتيسير على رواد الطريق.

ووجه الوزير بمراجعة موقف الأراضي المخصصة والشاغرة على الطرق والمحاور الرئيسية لتعظيم الاستفادة منها وطرحها للمستثمرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق الجزيرة الوسطي الإسكندرية الصحراوي

الأكثر قراءة

انسحاب 3 نواب ونقيب المحامين من اجتماع مناقشة الاعتراض على الإجراءات الجنائية

غضب بين خريجي طب الأسنان دفعة 2023 بعد إلغاء التكليف

بعد موافقة حماس على خطة ترامب، توفيق عكاشة يكشف المشهد الأخير في حرب غزة

مفاجأة، الخطيب يعتزم إقالة هذا المسؤول بسبب ملف المدرب الأجنبي

الأمن يفحص فيديو الفعل الفاضح لفتاة مع شاب أثناء قيادته سيارة

منح النيابة حق التحقيق بدون محام يثير أزمة باجتماع مناقشة الاعتراض على "الإجراءات الجنائية"

"أنا بصلي وعندي كلبة عايزة أربيها بالحلال"، أقوال سارة خليفة من قفص الاتهام

بعد إعلان موعد تلقي الطلبات، هذه شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت (تحديث لحظي)

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق اليوم السبت

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية تركيب أسنان الذهب في المنام وعلاقتها بالهموم والمشاكل

ما الطرق العملية لحفظ القرآن الكريم؟، عالم أزهري يوضح الطريق الأسهل (فيديو)

هل يجوز للمنتقبة رفع النقاب أمام خطيبها؟ اعرف حكم الشرع (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads