حصاد أنشطة صندوق مكافحة الإدمان خلال 9 أشهر

تلقى الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا عن أنشطة وبرامج التوعية على مدار أول 9 أشهر من عام 2025 وذلك في الفترة من بداية يناير وحتى سبتمبر الماضيين.

التقرير كشف عن تنفيذ 13717 نشاطا في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية منهم 2020 نشاطا في 400 قرية من القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" وتنظيم زيارات منزلية للأسر للتوعية بآليات الوقاية الأولية والاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التواصل مع الخط الساخن للصندوق 16023 للحصول على كافة خدمات المشورة والعلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة، أيضا تنفيذ دوري رياضي لأبناء الأسر في هذه القرى تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات"، لتعزيز الوعي والتثقيف الأسري بما يكفل تمكين الشباب والأسر في هذه القرى من مواجهة مشكلة المخدرات وسبل المواجهة.

قرى حياة كريمة

كما تضمنت الأنشطة في قرى حياة كريمة ورش حكي وندوات للأطفال لتدريبهم على كيفية اكتساب القدرة على التفكير الإيجابي وتدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة، كما تضمنت الفعاليات تنفيذ أنشطة فنية وتلوين كراسات "فكر ولون" واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال.

مبادرة "القرار قرارك"

وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ مبادرة "القرار قرارك" داخل اكثر من 500 مؤسسة حكومية للتوعية بآليات تطبيق قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، مع إتاحة الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مجانا وفى سرية تامة، من خلال التقدم للعلاج عن طريق الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، حيث يجرى توفير كافة الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان أو الشريكة مع الخط الساخن دون أي مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، ومن دون ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ولفت الدكتور عمرو عثمان إلى تنفيذ 700 نشاط متنوع وبرامج توعوية في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية مثل "المحروسة، الأسمرات، حدائق أكتوبر وبشائر الخير والخيالة وأهالينا وروضة السودان وروضة السيدة".

كما تم تنفيذ أكثر من 2477 نشاطا متنوعا داخل 874 مركز شباب وناديا وساحات رياضية على مستوى محافظات الجمهورية لرفع الوعي بخطورة التعاطي وإدمان المواد المخدرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وتضمنت الأنشطة ورش حكى وندوات للأطفال، لتدريبهم على كيفية اكتساب القدرة على التفكير الإيجابي وتدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة.

وتضمنت الفعاليات تنفيذ أنشطة فنية وتلوين كراسات "فكر ولون" واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال.

مبادرة "خدعوك فقالوا في الميادين العامة"

كما يتم تنفيذ مبادرة "خدعوك فقالوا في الميادين العامة" وتستهدف توعية الشباب بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض.

وتستهدف الأنشطة أيضا إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023"، من حيث توفير الخدمات العلاجية وخدمات المشورة مجانًا، وكذلك دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية تواصل الأسرة مع الخط الساخن لعلاج الإدمان مجانًا وفي سرية تامة.

كما تم تنفيذ أنشطة لرفع الوعي بخطورة تعاطي المواد المخدرة في 130 مــن الأمـاكـن السیاحیة والترفيهية.

وتم تنفيذ 1205 أنشطة من خلال "بيوت التطوع" التابعة لصندوق مكافحة الإدمان داخل العديد من الجامعات المصرية لرفع وعي الطلاب بخطورة التعاطي وإدمان المواد المخدرة والرد على استفسارات الطلاب فيما يتعلق بمشكلة التعاطي والإدمان، وكذلك شرح آليات عمل الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" وكيفية التواصل من أجل الحصول على الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانًا وفى سرية تامة كذلك تنفيذ أنشطة لرفع وعى الطلاب فى المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وكذلك في المعاهد الأزهرية بالتعاون مع الأزهر الشريف فضلا عن تنفيذ أنشطة متنوعة لرفع وعي الفئات المختلفة بخطورة التعاطي وإدمان المواد المخدرة.

