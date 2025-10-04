13 محافظة، إجراء انتخابات النواب بالداخل في المرحلة الثانية 24 و25 نوفمبر

أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات تفاصيل المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 والتي تشمل 13 محافظة على مستوى الجمهورية وذلك في إطار القرار رقم 37 لسنة 2025 الصادر عن الهيئة بدعوة الناخبين للاقتراع.

وأوضح رئيس الهيئة أن المرحلة الثانية ستجرى في دوائر محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وتعقد انتخابات المصريين بالخارج خلال هذه المرحلة يومي الجمعة والسبت الموافقين 21 و22 نوفمبر 2025 فيما تجرى داخل جمهورية مصر العربية يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 24 و25 نوفمبر 2025.

وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب أوضح القرار أن التصويت سيجرى للمصريين بالخارج يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 15 و16 ديسمبر 2025 بينما تعقد إعادة الانتخابات داخل البلاد يومي الأربعاء والخميس الموافقين 17 و18 ديسمبر 2025.

وأشار القرار إلى أنه سيتم نشره في الجريدة الرسمية على أن يتولى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات تنفيذ أحكامه مؤكدا أن الهيئة ملتزمة بتطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة لضمان إجراء انتخابات حرة تعبر عن إرادة الشعب المصري.

وقد صدر القرار رسميا عن الهيئة الوطنية للانتخابات بتاريخ 4 أكتوبر 2025 برئاسة المستشار حازم بدوي.

