منطقة الإسكندرية الأزهرية تطلق ورش عمل تطبيقية لمعلمي الحصة والخدمة العامة والوعظ

أطلقت منطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم السبت ورش عمل تطبيقية لجميع المعلمين بنظام الحصة، والخدمة العامة، والوعظ، وذلك بمختلف الإدارات التعليمية التابعة للمنطقة.

وذلك في إطار اهتمام قطاع المعاهد الأزهرية برفع كفاءة جميع العاملين بالمعاهد، وحرصه المستمر على تطوير أدائهم المهني بما ينعكس إيجابًا على مستوى الطلاب داخل القاعات الدراسية.

حضر فعاليات انطلاق الورش فضيلة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، ودعاء عبد ربه مدير إدارة التدريب بالمنطقة، حيث أكدا على أهمية هذه الورش في صقل مهارات المعلمين وتزويدهم بالخبرات اللازمة لتحقيق أفضل أداء داخل الصفوف الدراسية.

وتتناول الورش محاور عدة، أبرزها تحديد الأهداف وصياغتها ومجالاتها، وخطة تحضير الدرس، وإدارة الصف والتعامل مع الأنماط المختلفة للطلاب، واستراتيجيات التدريس الحديثة والتعلم النشط، وأساليب التقويم، والتدريس المصغر.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ضمن خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة جميع العاملين بالمعاهد.

كما تُعقد هذه الورش تحت إشراف الدكتور أحمد الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم، وبمتابعة من الدكتور شريف سميح مدير إدارة التدريب بقطاع المعاهد الأزهرية، الذي أوضح أن الورش ستُعقد بانتظام يوم السبت من كل أسبوع طوال شهر أكتوبر ٢٠٢٥م؛ بهدف الوصول إلى مستوى الأداء الأمثل لمعلمي الحصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.