وزير الاستثمار: مصر أصبحت تمتلك بنية تحتية للجودة تضاهي كبرى المراكز العالمية

افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المرحلة الثانية من منظومة المعامل الصناعية المركزية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء العين السخنة واصفًا إياها بـ "شريان الجودة" الذي سيضخ قوة تنافسية جديدة في شرايين الاقتصاد المصري.

جاء خلال جولة تفقدية للوزير بميناء العين السخنة اليوم.

وشارك في الافتتاح الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات،،و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، و أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، وعدد من قيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هذا المشروع يتجاوز كونه مجرد بنية تحتية، ليمثل تجسيدًا حيًا للإرادة المصرية في بناء اقتصاد قوي ومستقبلي.

وقال الخطيب: “نحن لا نفتتح مجرد معامل، بل نطلق مرحلة جديدة من الثقة ونرسل رسالة قوية لمجتمع الاستثمار العالمي، ومصر أصبحت تمتلك بنية تحتية للجودة تضاهي كبرى المراكز العالمية”.

وتابع: هذه المنظومة هي المحرك النابض للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فهي تمنح المصدرين جواز سفر دوليًا لنفاذ صادراتهم للأسواق الدولية، وتنهي عصر التكاليف الباهظة واللجوء إلى معامل الفحص الخارجية. إنها ركيزة أساسية في استراتيجيتنا الطموحة للوصول بصادراتنا إلى 145 مليار دولار بحلول ٢٠٣٠.

من جانبه، أوضح المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات القدرات النوعية للمنظومة المقامة على مساحة 2000 م²، وتشمل مبنى رئيسيًا مكون من طابقين يضم (31) معملا صناعيا بتكلفة إجمالية بلغت 402.796 مليون جنيه.

وأضاف أن المنظومة تمثل نقلة نوعية في مجال الفحص، حيث يتم إجراء 153 اختبارا معمليا فائق الدقة في مجالات تمس عصب الصناعة وحياة المواطن، أبرزها تأمين سلامة مكونات السيارات، وضمان كفاءة وأمان الأجهزة المنزلية ووحدات الاضاءة، والتأكد من خلو المنتجات الملامسة للمستهلك، كلعب الأطفال والمنسوجات، من أي خطر.

