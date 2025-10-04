الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعلق على انضمام رافائيل كوهين للجنة تحكيم جائزة نجيب محفوظ

‎كشفت الجامعة الأمريكية بالقاهرة حقيقة انضمام كاتب أمريكي يدعم الصهيونية إلى لجنة تحكيم جائزة نجيب محفوظ للأدب لعام 2025، التي تنظمها وترعاها الجامعة.

وأكدت الجامعة في رد رسمي، أن المترجم رفائيل كوهين مواطن بريطاني ولا يحمل أي جنسيات أخرى ويقيم بالقاهرة منذ عام ٢٠٠٦ إلى اليوم وهو ناشط فى مجال السلام العالمى وكان عضو حركة التضامن العالمية International Solidarity Movement وهى منظمة احتجاجية سلمية تهدف لدعم القضية الفلسطينية

وأوضحت الجامعة أن كوهين قام بترجمة العديد من النصوص الأدبية والروايات من وإلى اللغة العربية؛ كما ترأس لجنة تحكيم جائزة بانيبال العام الماضي للروايات العربية المترجمة للإنجليزية.

جدير بالذكر أن هيئة تحكيم جائزة نجيب محفوظ تضم مزيجًا من المترجمين والأكاديميين والنقّاد الأدبيين، حيث يتم اختيارهم بناءً على خبرتهم والتزامهم بتخصيص أكثر من عام لقراءة الترشيحات المقدَّمة للجائزة. ويتم تجديد اللجنة مع كل دورة من دورات الجائزة لضمان التوازن والتجديد والتنوّع في عملية التحكيم هيئة التحكيم.

وجاء أعضاء لجنة تحكيم الجائزة كالتالي:

ھدى الصدّة (رئیسة لجنة التحكیم)

باحثة نسویة مصریة وأكادیمیة، تشغل منصب أستاذة الأدب الإنجلیزي والمقارن بجامعة

القاھرة، وھي أیضًا من المؤسسات لمنتدى المرأة والذاكرة. تتركز اھتماماتھا البحثیة في

مجالات دراسات النوع الاجتماعي، والأدب المقارن، والتاریخ الشفھي.

من مؤلفاتھا: كتاب «النوع الاجتماعي، الأمة والروایة العربیة: مصر ۱۸۹۲–۲۰۰۸»

(منشورات جامعة إدنبره وجامعة سیراكیوز، ترجمھ إلى العربیة ھالة كمال ۲۰۱۲)،

وكتاب «التاریخ الشفھي في أزمنة التغییر: النوع الاجتماعي، التوثیق وصناعة الأرشیف»

(محررة مشاركة، سلسلة أوراق ۳٥:۱ القاھرة، العدد ۲۰۱۸)،

بالإضافة إلى كتاب «العلوم الإنسانیة في العالم العربي في أزمنة الصراع والتغییر»

(بیروت: المجلس العربي للعلوم الاجتماعیة، ۲۰۲٤).

مي التلمساني

روائیة وأستاذة الدراسات السینمائیة بقسم الإعلام في جامعة أوتاوا، كندا. نشرت خمس

روایات، وثلاث مجموعات قصصیة، وكتابین من الیومیات، إلى جانب العدید من

المنشورات الأكادیمیة وغیر الأكادیمیة.

ترُجمت روایتھا «دنیا زاد»، الحائزة على جوائز محلیة ودولیة، إلى ثماني لغات من بینھا

الإنجلیزیة والفرنسیة والألمانیة والإسبانیة. وفي عام ۲۰۲۱ منحتھا الجمھوریة الفرنسیة

وسام فارس في الفنون والآداب تقدیرًا لإنجازاتھا الأدبیة والأكادیمیة.

حمور زیادة

كاتب وروائي سوداني، وُلِد في أم درمان، وعمل باحثًا في قضایا المجتمع المدني وحقوق

الإنسان. یقیم حالیًا في القاھرة حیث یعمل بالصحافة. ألفّ أربع روایات ومجموعتین

قصصیتین.

نالت روایتھ الثانیة «شوق الدرویش» میدالیة نجیب محفوظ للأدب عام ۲۰۱٤.

رُشّحت روایتھ «الغرق» للجائزة العالمیة للروایة العربیة عام ۲۰۱٥،

وحصلت على جائزة خاصة من معھد العالم العربي في باریس عام ۲۰۲۲.

قصتھ «النوم تحت أقدام الجبل» (۲۰۱٤) تحولت إلى فیلم سوداني بعنوان

«ستموت في العشرین» (۲۰۱۹). كما كان عضوًا في لجنة تحكیم الجائزة العالمیة

للروایة العربیة عام ۲۰۲٤.

سید محمود

صحفي مصري بمؤسسة الأھرام ومدیر تحریر مجلة «الأھرام العربي». حصل على

جوائز ثقافیة مصریة وعربیة متعددة، كان آخرھا جائزة دبي للصحافة العربیة عام

۲۰۱۸–۲۰۱۹.

شارك في لجان تحكیم جوائز مرموقة مثل جائزة خیري شلبي لشباب الكتاّب،

وجائزة سلطان العویس، وجائزة مؤسسة ساویرس الأدبیة.

من مؤلفاتھ كتاب «المتن المجھول: محمود درویش في مصر» (دار المتوسط، میلانو، ۲۰۲۱)،

و«دیوان تلاوة الظل» (دار العین، القاھرة، ۲۰۱٣).

رافایل كوھن

مترجم أدبي ومحرر بریطاني. یحمل بكالوریوس من جامعة أوكسفورد، وشھادة الماجستیر

من جامعة شیكاغو. كان ناشطًا في مجال السلام العالمي وعضوًا في حركة التضامن

العالمیة، وسافر مرتین إلى الأراضي الفلسطینیة المحتلة.

من ترجماتھ «حارس الموتى» لجورج یرق، «جنون الیأس» لف. ت. آل سعید، «زھور

تأكلھا النار» لأمیر تاج السر، «طیور النبعة» لعبد الله ولد محمدي، «حكایة موریتانیة»،

و«بین الإسكندریة ونیویورك» لأحمد مرسي (۲۰۰٦). وھو مقیم في القاھرة منذ ذلك الحین.

