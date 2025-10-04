محمد عبد الجليل يكتب: فضيحة تربوية تهز التعليم.. معلمة بصوت خشن تلقن الطالبات: "كل الرجال أنذال".. و"الوحش" يرسل إنذارا لوزير التربية والتعليم بفصلها

انتشر مقطع فيديو كالصاعقة على منصات التواصل الاجتماعي، يكشف عن كارثة تعليمية وأخلاقية لا يمكن السكوت عليها.

في مشهد صادم داخل فصل دراسي خاص، ظهرت معلمة فلسفة تدعى سماح صبحي، وهي تلقن مجموعة من الطالبات درسًا ليس في مادة الفلسفة، بل في نشر الكراهية والتحريض ضد الرجال.

المعلمة، التي ظهرت بحدة صوتها "الخشن " حسب وصف المتابعين، كانت تدير ما يشبه "ورشة تحريض" بدلًا من حصة علمية.

صرخة "أندال" مدوية “لا أنتم كده مش متعورين”!

المعلمة أسف المفروض تكون كذلك تقف أمام الطالبات وتوجه السؤال بصوت عالٍ وحاد: "كل الرجال إيه؟" لترد الطالبات في صوت خافت: "أندال". هنا يتدخل الصوت الأجش للمعلمة ليوبخهن، وبلهجة عامية تثير السخرية والألم: "لا أنتم كده مش متعورين!! علوا صوتكم!" ولا ندري ماذا تقصد بكلمة متعورين ؟

الدرس لم يتوقف عند التعميم الساذج والخطير، بل انتقل إلى تخصيص الأسماء: "أحمد إيه؟" يرددن: "ندل". "ومحمود؟" "ندل". "ومصطفى وعلاء وشريف؟" الإجابة موحدة ومُلقنة: "ندل، ندل، ندل!"

هل هذا هو محتوى مادة الفلسفة التي من المفترض أن تبني العقل النقدي، أم أنها مجرد تصفية حسابات شخصية تُستخدم فيها منصة التعليم كأداة للإسقاط والتشويه؟

أين وزير التربية والتعليم والرقابة التربوية؟

بصراحة، المنظر ده يوجع القلب قبل ما يوجع العقل. إزاي واحدة زي دي تبقى مربية أجيال؟! التعليم مش معركة شخصية، ومفيش معلم ليه الحق إنه يحول الفصل لـ "مساحة علاج نفسي" يطلع فيها غضبه الشخصي على فئة كاملة من المجتمع.

هذا الأسلوب تحريضي بامتياز، ويؤسس في عقول طالبات مراهقات لم يكتمل وعيهن بعد، مبدأ "التعميم البغيض"، وكأن الفلسفة تدعونا لـ "شيطنة" نصف المجتمع.

السؤال الصارخ هنا: هل هذا هو مستوى الكفاءة الذي وصل إليه بعض معلمي المدارس؟

أين وزارة التربية والتعليم وأين إدارة تعليم الإسكندرية والموجهون من كل هذا الهراء الذي يُقال على مرأى ومسمع منهم؟

"الوحش": المحامي الشهير يقاضي المدرسة

في ظل هذه الفوضى، أصبحنا في حاجة لرد فعل قانوني سريع وحاسم. وكما هي العادة في القضايا التي تمس الرأي العام، فإن المحامي الشهير نبيه الوحش – الذي يتميز بغيرته على القيم المجتمعية – اتخذ إجراء قانوني أرسل إنذار الى وزير التربية والتعليم يطالب بفصلها، كما أرسل شكوى إلى مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية للتحقيق واتخاذ اللازم.

