القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى 52 لنصر أكتوبر

بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة لعام 2025.

وقال في البرقية:"فى ذكرى يوم خالد من أيام الكبرياء الوطنى، يطيب لى أن أبعث لسيادتكم مهنئًا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد الذى غير مسار التاريخ وجسد عظمة شعب مصر وعقيدة قواته المسلحة، لقد أعاد نصر أكتوبر للأمة المصرية اكتشاف قدراتها وإمكاناتها ووحدة صفوفها فى مواجهة التحديات وصنع المعجزات، وإرساء قواعد السلام العادل القائم على الأمن والإستقرار وإحترام الثوابت الوطنية، وسيبقى هذا النصر العظيم شاهدًا على تلاحم الجيش والشعب، ودليلًا خالدًا على أن مصر لا تنكسر ولا تفرط فى شبر من أرضها المقدسة".

وأضاف: "أن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة الوطنية يؤكدون تمسكهم بروح أكتوبر والإقتداء بجيلها العظيم، متسلحين بعقيدتهم الوطنية الراسخة وقدراتهم القوية واستعدادهم الكامل للدفاع عن الوطن والذود عن مصالحه العليا مهما كلفهم ذلك من تضحيات، حفظكم الله ورعاكم وكل عام وسيادتكم بخير ".

الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد لعام 2025

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي.

وأصدر الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد لعام 2025.

كما أصدر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.

