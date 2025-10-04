ما هو الرقم التعريفي لبطاقات ميزة في بنك القاهرة؟

يتسائل العديد من عملاء بنك القاهرة عن تفاصيل الرقم التعريفي الخاص ببطاقة ميزة الممنوحة للعملاء في الفروع.

وأوضح مسئولو بنك القاهرة أن الرقم التعريفى الخاص بالبطاقة هو ( ٥٠٧٨٠٣١٥9 ) BIN –

وتشمل خصائص بطاقة ميزة من بنك القاهرة ما يلي:

-تصدر البطاقة بدون طباعة اسم العميل على البطاقة وتصدر بالشريحة الذكية.

- صلاحية حتى ٣ سنوات منذ إصدارھا.

- يتم طباعة البطاقة أولا وتتوافر بالفرع ويتم بيعھا للعميل فور استيفائه المستندات المطلوبة ثم تسجيل بيانات العميل على النظام لتنشيطھا.

- تصدر للأشخاص الطبيعيين ابتداءً من سن ١٦ سنة ويمكن للوالد/ الوالدة شراء بطاقات للأبناء القصر بدءًا من ١٠ سنوات وذلك من أي فرع من فروع بنك القاھرة.

- كافة بطاقات ميزة تعمل على مواقع الانترنت التى تقبل ميزة داخل مصر والمتواجد بها اللوجو الخاص ببطاقة ميزة مع إتاحة خدمة الكود الأمن حيث يتم إرسال رسالة نصية إلى هاتف المحمول المسجل على النظام تحتوى على كود يتم إدخاله فى المعاملة حتى تتم.

- يلزم لإتمام التغذية أن تكون البطاقة منشطة.

- الحد الأقصى لرصيد البطاقة 200.000 جنيه مصري وفقًا للمعايير الموضوعة حاليًا.

- يمكن للعميل إعادة تغذية البطاقة حتى الحد الأقصى المذكور أعلاه.

- عدد مرات التغذية في اليوم 20 مرة وفي الشھر 100 مرة."

حدود السحب في بطاقة ميزة من بنك القاهرة

فيما تصل حدود السحب والاستخدام لبطاقة ميزة من بنك القاهرة مايلي:

"الحد الأقصى لرصيد البطاقة:200 ألف جنيه

حد الشراء اليومي:50 ألف جنيه

حد السحب النقدي اليومي:10 آلاف جنيه

حد الشراء / السحب النقدي الشهري:200 ألف جنيه

حد الإيداع اليومى:100 ألف جنيه

حد الإيداع الشهرى:200 ألف جنيه

عدد مرات التغذية اليومي:20

عدد مرات التغذية الشهري: 100

حد الاستخدام الشهري (شراء + سحب نقدي):200 الف جنيه

عدد مرات السحب اليومى:20

عدد مرات الشراء اليومي:100

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.