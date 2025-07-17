حدود السحب من بطاقة فيزا انفينت للخصم الفوري في بنك مصر

يبحث الكثير من عملاء بنك مصر عن حدود السحب اليومي من بطاقة فيزا انفينت للخصم الفوري.

وأوضح بنك مصر أن حدود السحب اليومي تصل إلى 30 ألف جنيه في فيزا انفينت للخصم الفوري، وبحد أقصى 15 عملية يوميا على ماكينات الصراف الآلي.

بطاقة فيزا انفينت للخصم الفوري

المزايا:

صلاحية البطاقة لمدة خمس سنوات

يتم إصدار البطاقة عند فتح حساب جاري أو حساب توفير أو حساب يوم بيوم

تُستخدم في السحب النقدي والمشتريات

يمكن لحامل البطاقة التحويل من حساب إلى آخر من خلال ماكينات الصراف الآلي لبنك مصر

الاستعلام عن أرصدة الحسابات المرتبطة بالبطاقة من خلال ماكينات بنك مصر على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع

الاستعلام عن أرصدة الحسابات المرتبطة بالبطاقة من خلال الاشتراك المجاني في خدمة "الإنترنت البنكي" المقدمة من بنك مصر عبر الموقع:

https://www.banquemisr.com/ar

ومن جانب آخر يتساءل العديد من العملاء عن تفاصيل بطاقات الإيداع للشركات في بنك مصر.

وهي بطاقة إيداع تحمل شعار شبكة فيــــزا أو شبكة ميــــزة ذات شريحة ذكية مؤمّنة مطبوع عليها اسم الشركة واسم حاملها وتصدر من أجل الأشخاص الاعتباريين المفتوح لهم حسابات بالبنك ممن يرغبون في إصدار بطاقة لمن يحددونهم لاستقبال الإيداعات عن طريقه

وتشمل خصائص وتفاصيل بطاقات الإيداع للشركات في بنك مصر مايلي:

خصائص البطاقة

تسمح بالإيداع النقدي الفوري من خلال ماكينات الصراف الآلي لبنك مصر المتوفر بها خدمة الإيداع على مستوى الجمهورية على مدار اليوم (24 ساعة*7 أيام) بدون حد أقصى لعدد مرات الإيداع خلال اليوم.

تسمح بالإيداع النقدي على آلات نقاط البيع الإلكترونية P.O.S من خلال فروع بنك مصر المنتشرة على مستوى الجمهورية خلال ساعات العمل اليومية.

لا يمكن إجراء أية عمليات سحب نقدي أو مشتريات أو استعلام عن رصيد الحساب المرتبط بالبطاقة.

يتم إرسال رسالة نصية تفيد إتمام عملية الإيداع على رقم الهاتف المحمول المرتبط بالبطاقة.

مدة البطاقة 5 سنوات قابلة للتجديد

ومن جانب آخر يبحث الكثيرون عن مزايا فتح حساب المرتبات في بنك مصر.

وأوضح مسئولو بنك مصر أن فوائد ومزايا حساب المرتبات في فروع البنك كالآتي:

مميزات الحساب:

حساب جارى بدون مصاريف فتح حساب.

مصاريف كشف حساب 5 جنيهات كل 3 شهور.

قبول الإيداعات والسحب النقدي.

يمكن إعادة تغذية الحساب لأكثر من مرة في الشهر الواحد (مرتب – حافز – مكافآت).

التعامل مع خلال أكبر شبكة فروع في مصر.

الاطلاع على رصيد الحساب من خلال آلات الصرف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر دون أي تكلفة، بالإضافة إلى إمكانية استخراج كشف حساب لحظي مجانًا عن طريق ماكينة الصراف الآلي

إصدار بطاقة تحمل علامة الفيزا إلكترون أو الماستر إلكترونيك (بمميزات السحب والشراء).

إمكانية استخراج دفتر شيكات على الحساب.

إمكانية إصدار بطاقات إضافية على الحساب.

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