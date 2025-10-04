رئيس الإنجيلية: نهتم بإعداد قادة من شباب قادرين على خدمة مجتمعهم

افتتح الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، حفل إطلاق المركز الثقافي الإنجيلي العربي بالقاهرة الجديدة، والذي أسسه الدكتور ماهر صموئيل، وذلك بحضور نخبة من القيادات الإنجيلية والشخصيات العامة.

وفي كلمته، أكد رئيس الطائفة الإنجيلية أن "المركز يمثل نقلة نوعية في مجال الحوار والثقافة، ويجسد إيمان الكنيسة بدورها كشريك فاعل في مواجهة تحديات المجتمع، وإرساء قيم المحبة والمواطنة، بما يسهم في إعداد قادة شباب قادرين على خدمة مجتمعهم، وبناء مساحات مشتركة تعزز العيش المشترك".

الحوار الحقيقي

وأضاف رئيس الطائفة: "هذا المشروع هو مساحة تُنمّى فيها المواهب، ويُؤهَّل فيها القادة، ويُزاد فيها الفهم العام لخطابنا المسيحي. وختامًا، أشكر الله على ما زرعه من رؤية وإبداع في الفكر الإنساني، وأشكره على الاختلاف والثراء والتنوع، وعلى هذه الرؤية العميقة، كما أشكر كل من جعل هذا المشروع ممكنًا بالجهد والوقت والمال والصلاة. ونصلي أن يجعل الله هذا المركز بيتًا للحوار الحقيقي، ومنارة للفكر الهادف، وميدانًا للخدمة الصادقة، ملحًا ونورًا، وشهادةً للمحبّة الحيّة".

ومن جانبه، أعرب الدكتور ماهر صموئيل، مؤسس المركز، عن امتنانه قائلًا:

"اليوم نحتفل بتحقق حلم استمر اثني عشر عامًا، تحقق بمحبة ودعم الجميع، وبدعوة الله للخدمة. وأتوجه بخالص الشكر للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، على دعمه الكبير للمركز منذ بدايته. نحن نؤمن أن رسالتنا تقتضي أن نتعلم لغة العصر. إن هذا المشروع ليس مجرد مبنى أو نشاط، بل هو رؤية لتجهيز خدام وقادة يزدادون خبرة ونجاحًا مع مرور الأيام. فدعوة الله أمر جوهري في حياتنا، وهي ما يوجّه خطواتنا ويعطي لهذا المشروع معناه وقيمته".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.