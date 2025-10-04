المعاينة تكشف سبب انقلاب سيارة ومصرع 3 من أسرة واحدة بالشيخ زايد

شهدت مدينة الشيخ زايد حادث سير مأساوي بعدما لقي 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالشيخ زايد بالجيزة.

وبالمعاينة، تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق، وانقلبت السيارة ونتج عن الحادث مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة.

وقوع حادث مروري ووجود متوفين بمدينة الشيخ زايد



البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفين بمدينة الشيخ زايد.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، جري نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.