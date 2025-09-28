الأحد 28 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

نور إيهاب: حكاية "نور مكسور" من أفضل الأعمال التي قدمتها

نور إيهاب
نور إيهاب

قالت الفنانة نور ايهاب إنها لم تتردد في قبول حكاية نور مكسور التي منها صمت أحداث مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، مشيرة إلى أنها كانت خائفة منها فقط.

 

وأضافت في تصريحات لفيتو العمل يعتبر من الأعمال التي قدمتها في مشواري حتى الآن، ولم يكن الأمر صعبًا للغاية بل استعانت بكل من حولها لخروج العمل بشكل مناسب.

 

وكانت قد عرضت حكاية نور مكسور عبر قنوات dmc ومنصتي Watch It وشاهد.

وبدأت حكاية نور مكسور بخروج نور (نور إيهاب) من مصحة نفسية بعد عام كامل من العلاج، لتعود إلى منزلها في أجواء مؤثرة تجمعها بوالدتها، بينما تستعيد عبر “فلاش باك” تفاصيل عملها السابق بالشركة التي كانت تعمل بها وحصولها على جائزة كبيرة غيرت مسار حياتها.  

تحاول نور استعادة توازنها من جديد، فتصر على الانتقال لشقة بعينها رغم صعوبة العثور عليها، لتبدأ حياة مختلفة وسط ديكورات بسيطة وحلم بصفحة جديدة. 

في المقابل، يطلب رامي (حازم سمير) من صديقتها ليلى (تقى حسام) أن تراقبها وتخبره بتفاصيل حياتها بعد الخروج من المصحة.  

على خط آخر، يظهر كريم (يوسف عمر)، عازف موسيقي موهوب، حيث تجمعه الصدفة الأولى بنور في مشادة بسبب ركنة سيارة، سرعان ما تتحول إلى بداية صداقة، ومع مرور الوقت، يتقاربان أكثر عندما تبدأ نور تعلم العزف على الجيتار، ليتطور بينهما ارتباط إنساني مليء بالمرح والدعم.  

لكن الماضي لا يترك نور في سلام، فذكريات خطيبها السابق تطاردها، فيما يحاول كريم منحها الأمان، ويهديها جيتارًا غاليًا ورثه عن والدته، إلا أن اعترافه بحبه لها يُقابل برفضها المفاجئ، معلنة أنها غير مستعدة لأي علاقة عاطفية.

حكاية نور مكسور

حكاية نور مكسور آخر حكايات مسلسل “ما تراه، ليس كما يبدو”، وهي من بطولة نور إيهاب، يوسف عمر، حازم سمير وفيدرا، ومن تأليف أدهم أبوذكري وإخراج محمود زهران.  

نور ايهاب نور مكسور ما تراه ليس كما يبدو حازم سمير

