رئيس “الوفد” يؤكد تطبيق الحد الأدنى للأجور، والمتحدث باسم اللجنة النقابية ينفي

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، التزام الحزب الكامل بتطبيق قانون العمل الجديد بجميع مواده، وعلى رأسها الحد الأدنى للأجور، وذلك اعتبارًا من الموعد الذي حدده القانون رسميًا، وهو الأول من سبتمبر 2025.

وأوضح رئيس الحزب أنه سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين والصحفيين بجريدة وبوابة الوفد، بدءًا من راتب شهر سبتمبر، مع صرف الفروق المالية المستحقة بأثر رجعي يوم الأحد المقبل.

فيما نفى ياسر إبراهيم، المتحدث باسم اللجنة النقابية فى الوفد، ما أعلنه رئيس الحزب، مؤكدا أنه لم يطبق شيئا حتى الآن من هذه الأمور.

وكان الدكتور عبدالسند يمامة، قد اتخذ قرارًا سابقًا بتطبيق الحد الأدنى للأجور داخل مؤسسات الحزب الإعلامية (جريدة الوفد وبوابتها الإلكترونية)، التزامًا بالقانون وحرصًا على ضمان حياة كريمة للعاملين والصحفيين بالمؤسسة.

وفي إطار دعم هذا القرار، تبرع 7 من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد بمبلغ يقارب 700 ألف جنيه، لتمويل فروق الحد الأدنى للأجور، وهم:

1. الدكتور ياسر الهضيبي

2. الدكتور أيمن محسب

3. النائب طارق عبدالعزيز

4. النائب حازم الجندي

5. النائب عبدالباسط الشرقاوي

6. المهندس ياسر قورة

7. مصطفى شحاتة

