سياسة

رئيس الوفد: تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين بالجريدة والبوابة

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، فيتو

قرر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد ومجلس إدارة جريدة الوفد تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الصحفيين والعاملين بجريدة وبوابة الوفد طبقا للقانون.

 

جريدة وبوابة حزب الوفد


وأضاف يمامة أنه سيتم التطبيق بدءا من راتب شهر سبتمبر وصرف الفروق لجميع العاملين الأحد القادم.


وبناء على تعليمات الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد قام ٧ أعضاء من الهيئة العليا بتمويل فروق الحد الأدنى بمبلغ ٧٠٠ ألف جنيه تقريبا والمتبرعون هم:
١_الدكتور ياسر الهضيبي 
٢_الدكتور ايمن محسب
٣_النائب طارق عبدالعزيز 
٤_النائب حازم الجندي 
٥_النائب عبدالباسط الشرقاوي 
٦_المهندس ياسر قورة 
٧_الأستاذ مصطفي شحاته

