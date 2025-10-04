عودة زيزو، تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة كهرباء الإسماعيلية

استقر عماد النحاس المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، على تشكيل الفريق لمباراة كهرباء الإسماعيلية المقرر لها اليوم السبت.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة كهرباء الإسماعيلية

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية ومحمد علي بن رمضان وزيزو

الهجوم: حسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمد شريف

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية، اليوم السبت الموافق 4 أكتوبر، في تمام الساعة 8 مساء، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الاهلي وكهرباء الإسماعيلية

تنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري نايل.

