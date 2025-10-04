السبت 04 أكتوبر 2025
رياضة

تاريخ مواجهات ليفربول ضد تشيلسي بجميع المسابقات

ليفربول وتشيلسي
ليفربول وتشيلسي

 يحل فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، مساء اليوم السبت ضيفا ضد تشيلسي، علي ملعب "ستامفورد بريدج" في قمة منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

 

تاريخ مواجهات ليفربول ضد تشيلسي 

والتقى ليفربول وتشيلسي في عدد 197 مباراة في جميع المسابقات نجح الريدز في الفوز بـ 86 مباراة مقابل الخسارة أمام البلوز في 65 مباراة، وحسم التعادل عدد 46 مباراة.

وسجل ليفربول عدد 318 هدفا فيما سجل تشيلسي في مرمي الريدز 286 هدفا، وفقا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص في الإحصائيات.

 

ويسعى ليفربول إلى مصالحة جماهيره وتحقيق الفوز في مباراة اليوم السبت، من أجل تعزيز الصدارة قبل فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر الحالي بعد تلقي الخسارة في الجولة الماضية أمام كريستال بالاس بالبريميرليج.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بينما يحتل تشيلسي المركز التاسع برصيد 8 نقاط.

ويدخل نادي ليفربول تلك المباراة بعدما عانى من أسبوع سيئ للغاية، حيث خسر أمام كريستال بالاس بهدفين لهدف في الدوري الإنجليزي، قبل سقوطه أمام جالطة سراي بهدف نظيف في دوري أبطال أوروبا.

 

موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول 

تنطلق مباراة تشيلسي أمام ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

