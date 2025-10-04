تاريخ مواجهات ليفربول ضد تشيلسي بجميع المسابقات

يحل فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، مساء اليوم السبت ضيفا ضد تشيلسي، علي ملعب "ستامفورد بريدج" في قمة منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

تاريخ مواجهات ليفربول ضد تشيلسي

والتقى ليفربول وتشيلسي في عدد 197 مباراة في جميع المسابقات نجح الريدز في الفوز بـ 86 مباراة مقابل الخسارة أمام البلوز في 65 مباراة، وحسم التعادل عدد 46 مباراة.

وسجل ليفربول عدد 318 هدفا فيما سجل تشيلسي في مرمي الريدز 286 هدفا، وفقا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص في الإحصائيات.

ويسعى ليفربول إلى مصالحة جماهيره وتحقيق الفوز في مباراة اليوم السبت، من أجل تعزيز الصدارة قبل فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر الحالي بعد تلقي الخسارة في الجولة الماضية أمام كريستال بالاس بالبريميرليج.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بينما يحتل تشيلسي المركز التاسع برصيد 8 نقاط.

ويدخل نادي ليفربول تلك المباراة بعدما عانى من أسبوع سيئ للغاية، حيث خسر أمام كريستال بالاس بهدفين لهدف في الدوري الإنجليزي، قبل سقوطه أمام جالطة سراي بهدف نظيف في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول

تنطلق مباراة تشيلسي أمام ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.