كيفية تطبيق الإسعافات الأولية لتخفيف الآلام والإصابات بالحرارة والبرودة

يستخدم العلاج بالحرارة والبرودة على نطاق واسع في الإسعافات الأولية وتخفيف الآلام المزمنة. لكل منهما آلية عمل مختلفة.

فيزيد العلاج بالحرارة تدفق الدم والمواد المغذية إلى المنطقة المصابة، وغالبًا ما يكون مثاليًّا لتخفيف التصلب الصباحي أو لتهيئة العضلات وتدفئتها قبل النشاط البدني، بينما يبطئ العلاج بالبرودة تدفق الدم، مما يقلل من التورم والألم. غالبًا ما يُنصح به للألم قصير الأمد والناتج عن الإصابات الحديثة مثل الالتواءات أو الإجهاد العضلي، وفق موقع “WebMD” الطبي.

متى يمكن استخدام الحرارة أو البرودة؟

يمكن استخدام أي من العلاجين لتخفيف الأوجاع والآلام الناتجة عن حالات مزمنة مثل التهاب المفاصل التنكسي (Osteoarthritis)، والتهاب المفاصل الروماتويدي، وآلام الظهر، والألم العضلي الليفي (Fibromyalgia)، وآلام الرقبة. كلاهما يوفر راحة من الأعراض التالية:

تشنجات وأوجاع وآلام العضلات.

آلام أسفل وأعلى الظهر.

المفاصل المتصلبة أو المتورمة أو الحساسة.

تصلب الرقبة.

آلام الأصابع أو اليد أو الرسغ أو الركبة.

طريقة تطبيق الكمادات لتخفيف الآلام قصيرة الأمد

للتخفيف المؤقت من أي من الحالات، يمكن تطبيق كمادات ساخنة أو باردة باستخدام إحدى الوسائل التالية:

وسادة تدفئة كهربائية.

كيس جل (يمكن تسخينه في الميكروويف أو تجميده).

كيس من الثلج أو الخضراوات المجمدة.

منشفة صغيرة أو قطعة قماش مبللة بماء ساخن أو بارد (تعصر وتطبق على المنطقة المؤلمة).

تعليمات هامة للاستخدام الآمن:

حماية الجلد: يجب لف الكمادة الساخنة أو الباردة بمنشفة رقيقة لحماية الجلد من الضرر.

مدة التطبيق: توضع الكمادة على المنطقة المؤلمة لمدة 15 إلى 20 دقيقة عدة مرات يوميًا.

لون الجلد: من الطبيعي أن يبدو الجلد ورديًّا قليلًا بعد إزالة الكمادة. يجب الانتظار حتى يعود لون البشرة ودرجة حرارتها إلى الطبيعي قبل إعادة تطبيق الحرارة أو البرودة.

متى يجب استشارة الطبيب؟

يجب الاتصال بالطبيب فورًا إذا لوحظت أي من العلامات التالية بعد إزالة الكمادة، لأنها قد تشير إلى أن درجة الحرارة كانت شديدة للغاية وسببت ضررًا للجلد:

جلد بلون أحمر أرجواني، أو أحمر داكن، أو أحمر وأبيض مبقع.

ظهور الطفح الجلدي (Hives).

تورم.

بثور (فقاعات جلدية).

العلاج المائي

يمكن استخدام الماء لتهدئة العضلات والمفاصل:

الدش والحمامات الدافئة: عند الشعور بالألم، يمكن الوقوف تحت الماء الدافئ أو الاسترخاء فيه لبضع دقائق للمساعدة في التهدئة والاسترخاء. ويُنصح بأخذ دش أو حمام دافئ قبل التمرين للمساعدة في تخفيف تصلب المفاصل والعضلات.

الماء البارد بعد التمرين: يُستخدم الماء البارد بعد النشاط البدني للمساعدة في تهدئة الألم العميق والحرقة وتقليل الالتهاب.

حمام التباين

لزيادة تدفق الدم وتقليل الألم والتورم وتعزيز الشفاء، يمكن استخدام حمام التباين:

يُجهز وعاءان كبيران بما يكفي للمنطقة المصابة، أحدهما بماء دافئ والآخر بماء بارد.

تُنقع المنطقة المؤلمة في الوعاء الدافئ لمدة 5 دقائق تقريبًا.

تُنقل المنطقة مباشرة إلى الوعاء البارد لمدة دقيقة واحدة تقريبًا.

يُكرر التناوب بين الدافئ (لبضع دقائق) والبارد (لدقيقة) أربع أو خمس مرات.

