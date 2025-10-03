الفنانة شيرين تطالب بتكثيف الوعي بقضايا الغارمين وضرورة مواجهة الأنماط الاستهلاكية الخاطئة

شهدت فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، الدورة الحادية والأربعين من 2-6 أكتوبر مناقشات ساخنة خلال ندوة فيلم "فاطمة"، حول قضايا الغرم وضرورة نشر التوعية المجتمعية بقضايا الغارمين والغارمات.

حضر الندوة التفاعلية الكاتب والناقد السينمائي أمير أباظة، رئيس المهرجان، والفنانة شيرين، والفنانة نجلاء فتحي، والدكتورة حنان الدرباشي،ر والمخرج مهند دياب.

وأكدت الفنانة شيرين في كلمتها على ضرورة نشر الوعي المجتمعي بقضية الغرم محذرة من انتشار النمط الاستهلاكي في بعض الأسر وأن تقوم الأسرة والمجتمع بدورها في التوعية بخطورة هذا النمط الاستهلاكي وما يمكن أن يؤدي إليه من قضايا الغرم.

وشددت على أهمية قيام المؤسسات الأهلية بحملات توعية للتصدي لهذه العادات السلبية التي تؤدي إلى الوقوع في براثن السجون مما يؤدي إلى تفكك الأسرة وانهيارها وهو ما تحدثت عنه عن قناعاتي بأهمية التصدي لهذه الظاهرة، وبالتالي نحتاج لحملات توعية مكثفة حول مسبباتها لمعرفة المستحق أو غير المستحق للمساعدة.

