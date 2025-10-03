خبير اقتصادي: استمرار خفض الفائدة يدعم الاتجاه نحو قنوات استثمار بديلة كـ المشروعات والبورصة

قال الخبير الاقتصادي الدكتور رضا لاشين رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية: إن قرار لجنة السياسات النقدية بخفض سعر الفائدة للمرة الخامسة هذا العام لتصل إلى 21، %22 %على الإيداع والاقراض يأتي مدعوما بتراجع معدلات التضخم، فقد تراجع المعدل

السنوي للتضخم إلى 12 % في أغسطس 2025 مقابل 9.14 % في يونيو 2025.

وتابع: إن القرار جاء كذلك بعد ثبات سياسات تسعير المنتجين والمصنعين بعد زيادة أسعار المحروقات األخيرة، والبدء من استغلال ذلك التخفيض لزيادة الاستثمارات وتشجيعها فهذا القرار يشجع الاستثمار المحلى وايضا الاستثمار الأجنبي للدخول دون حدوث خسائر بعد انخفاض سعر الدولار حاليا الى 69.47جنيه واختفاء السوق الموازى.

وأضاف لاشين إن هناك ثقة وزيادة إقبال من جانب المستثمرين الأجانب على طروحات السندات الدولارية المصرية في الأسواق الأجنبية بالإضافة إلى اتجاه البنوك المركزية العالمية حاليا نحو خفض الفائدة حيث سيقوم الفيدرالى الأمريكى بخفض نحو % 25.0، وخفض المركزي الأوروبي % 25.0 وتركيا % 3، وروسيا % 2، كلها عوامل عززت من قرار المركزي.



وتابع إن خفض سعر الفائدة سيجعل المستثمرين خاصة من لديهم فكر إداري ومالي وتسويقي يفكرون في طرق قنوات استثمار بديلة عن البنوك مثل المشروعات التجارية أو الصناعية أو خدمية أو الاستثمار في العقارات أو شراء الذهب أو البورصة.



واستكمل أن مختلف قطاعات الاقتصاد ستشهد نشاطا ملحوظا بعد فترات ركود طويلة عانت

منها وستنشط حركة التجارة خاصة البيع بالتقسيط حيث تقل الفائدة على الأقساط المتبقية وسيفيد ذلك البيع بالتقسيط للسيارات والعقارات والأجهزة وخالفه.



وتابع: أما المستثمر الذي لا يحب المخاطرة انتظارا لعائد مضمون بدون مخاطر فلن يسحب ودائعه من البنوك، فكلما تم خفض سعر الفائدة يساعد على الاقتراض أكثر وبالتالي يوفر ذلك قروض وتسهيلات ائتمانية بمعدل فائدة أقل مما سبق لكافة القطاعات الاقتصادية، خاصة الشركات الصناعية لتوسيع أعمالها وشراء خطوط انتاج ومعدات جديدة وتوظيف المزيد من العمال فهذا ينشط الاقتصاد ويخلق فرص عمل وسيعمل خفض الفائدة على انخفاض فوائد وأقساط خدمة الدين الحكومي فينعكس على أرقام الموازنة العامة بالإيجاب وتتجه الزيادة للصرف على كافة الخدمات الأخرى التى يحتاجها المواطن من صحة وتعليم وغيرها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.