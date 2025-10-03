الجمعة 03 أكتوبر 2025
اقتصاد

خبير اقتصادي: استمرار خفض الفائدة يدعم الاتجاه نحو قنوات استثمار بديلة كـ المشروعات والبورصة

د.رضا لاشين الخبير
د.رضا لاشين الخبير الاقتصادي

قال الخبير الاقتصادي الدكتور رضا لاشين  رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية: إن  قرار لجنة السياسات النقدية بخفض سعر الفائدة للمرة الخامسة هذا العام لتصل إلى 21، %22 %على الإيداع والاقراض يأتي مدعوما بتراجع معدلات  التضخم، فقد تراجع المعدل 
السنوي للتضخم إلى 12 % في أغسطس 2025 مقابل 9.14 % في يونيو 2025.

وتابع: إن القرار جاء كذلك بعد ثبات سياسات تسعير المنتجين والمصنعين بعد زيادة أسعار المحروقات األخيرة، والبدء من استغلال ذلك التخفيض لزيادة الاستثمارات وتشجيعها فهذا القرار يشجع الاستثمار  المحلى وايضا الاستثمار الأجنبي  للدخول دون حدوث خسائر بعد انخفاض سعر الدولار حاليا الى 69.47جنيه واختفاء السوق الموازى.

وأضاف  لاشين  إن هناك  ثقة وزيادة إقبال من جانب المستثمرين الأجانب على طروحات السندات الدولارية المصرية في الأسواق الأجنبية بالإضافة إلى اتجاه البنوك المركزية العالمية حاليا نحو خفض الفائدة حيث سيقوم الفيدرالى الأمريكى بخفض نحو  % 25.0، وخفض المركزي الأوروبي % 25.0 وتركيا % 3، وروسيا % 2، كلها عوامل عززت من قرار المركزي.
 

وتابع  إن خفض سعر الفائدة سيجعل المستثمرين خاصة من لديهم فكر إداري ومالي وتسويقي  يفكرون في طرق قنوات استثمار بديلة عن البنوك مثل المشروعات التجارية أو الصناعية أو  خدمية أو الاستثمار في العقارات أو شراء الذهب أو البورصة.


واستكمل أن مختلف قطاعات الاقتصاد ستشهد نشاطا ملحوظا بعد فترات ركود طويلة عانت 
منها وستنشط حركة التجارة خاصة البيع بالتقسيط حيث تقل الفائدة على الأقساط المتبقية  وسيفيد ذلك البيع بالتقسيط للسيارات والعقارات والأجهزة وخالفه.
 

وتابع: أما المستثمر الذي لا يحب المخاطرة انتظارا لعائد مضمون بدون مخاطر فلن يسحب ودائعه من البنوك، فكلما تم خفض سعر الفائدة يساعد على الاقتراض أكثر وبالتالي يوفر ذلك قروض وتسهيلات ائتمانية بمعدل فائدة أقل مما سبق لكافة القطاعات الاقتصادية، خاصة الشركات الصناعية لتوسيع أعمالها وشراء خطوط انتاج ومعدات جديدة وتوظيف المزيد من العمال فهذا ينشط الاقتصاد ويخلق فرص عمل وسيعمل  خفض الفائدة على انخفاض فوائد وأقساط خدمة الدين الحكومي فينعكس على أرقام  الموازنة العامة بالإيجاب وتتجه الزيادة للصرف على كافة الخدمات الأخرى التى يحتاجها  المواطن من صحة وتعليم وغيرها.

أسعار المحروقات الاستثمار المحلى الاستثمار في العقارات البنوك المركزية العالمية الإيداع والإقراض السندات الدولارية السوق الموازى السندات الدولارية المصرية الصناعي المركزي الأوروبي

